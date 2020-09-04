جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار في أول مهرجان يتحدى كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت جورجينا رودريجيز الأنظار أثناء حضورها العرض الأول لفيلم The Human Voice في الدورة السابعة والسبعين لمهرجان فينيسيا السينمائي.

اختارت فستاناً طويلا من الساتان، بدون أكمام باللون الزهري، مع فتحة طويلة عند الساق، ونسقت إطلالتها مع عقد كبير، وأكملتها مع صندل كعب عالي.

واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل بشكل عشوائي مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان النيود.

انطلق مهرجان البندقية (فينيسيا) السينمائي، يوم الأربعاء، لدعم الصناعات التي تضررت جراء جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، والذي يعتبر اول مهرجان أقيم خلال جائحة كورونا.