خبراء ينصحون بوضع الملح على القهوة.. ويكشفون السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

القهوة من أكثر المشروبات التي تتمتع بوجود عشاق لها ولرائحتها ومدمنين لتناولها بشكل يومي، لذا فإن أي أفكار جديدة حول إعداد فنجان القهوة تُشعر محبوها بالتوتر والبعد عن كل ما هو جديد، نستعرض فائدة وضع الملح بالقهوة

ويقول خبراء تذوق القهوة إن الأفضل شرب القهوة سادة دون إضافة سكر، لكن البعض اتجه إلى وضع إضافة غريبة وهي الملح، وذلك لإعطاء مذاقها نكهة خاصة وتقليل مرارتها، بحسب صحيفة "independent" البريطانية.

ووفقاً لموقع "the list"، نصح بحث جديد بوضع الملح في قهوتك، كونه يمكن أن يجعل الطعم أقل مرارة، إذ إن أيونات الصوديوم لها قدرة على قمع مرارة القهوة وإبراز نكهتها.

وأكدت الدراسة التي نشرت في مجلة "الطبيعة" العلمية، أن الملح يعمل على تقليل طعم المرارة ويعطي القهوة نكهة أقوى، على عكس السكر الذي يحتاج إلى وضع كمية كبيرة للإحساس بفرق الطعم.

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يخفي الملح الطعم المر للقهوة

ويوضح ألتون براون، مؤلف كتاب الطبخ الشهير وخبير علوم الغذاء، أن الأبحاث أثبتت أن الملح أفضل في التخلص من المرارة بالسكر.

ويرى الخبراء أن وضع التوابل بشكل عام على المشروبات يزيد من نكهتها، في الوقت الذي يحذرون من إضافة الكثير من الملح على كوب القهوة، لأنه سيجعل القهوة طعمها سيء.

ولا يجب إضافة الملح في كل كوب، إلا إذا أرادت أن تحصل على طعم خاص، فتقوم بإضافة القليل منه ليساعد على إعطاء نكهة مميزة.

وبغض النظر عن مقدار ما تضيفه من الملح لقهوتك، فإن مجرد تجربة هذا تجعلك متذوق قهوة فضوليًا، وأنه من المفيد تقديم أفكار لتحسين فنجان الصباح.