أجمل موديلات فساتين سهرة باللون الأخضر الزمردي موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:39 مساءً - هيمن اللون الأخضر الزمردي على مشهد عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 – 2021، فقدمت دور شهيرة فساتين سهرة بهذا اللون الذي يعكس كل مرادفات الفخامة والترف وهو يناسب جميع ألوان البشرة.



"الخليج 365" تستعرض لكِ أحدث موديلات فساتين باللون الأخضر الزمردي وتخبرك بما يناسب شكل قامتك.

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فساتين سهرة مزودة بكاب موضة 2020

TADASHI SHOJI



حرص المصممون على تقديم فساتين سهرة مزودة بكاب، تألقت عارضات ماركة تاداشي شوجي Tadashi Shoji بفساتين مستقيمة القصة مزينة بثيات حول الخصر وأعلى التنورة ومصممة بياقة V Neck وتناسب صاحبات القوام على شكل التفاحة، أما فستان ماركة ريم عكرا Reem Acra ذي الخصر العالي والتنورة الواسعة فنرشحه لصاحبات القوام الكمثرى لأنه سيخفي منطقة الأفخاذ الممتلئة.









فساتين سهرة بأكمام منفوخة آخر موضة

DRIES VAN NOTEN



شقت الفساتين منفوخة الكمين طريقها إلى منصات عروض 2020 ونجحت في السيطرة على المشهد، أحببنا الفستان مستقيم القصة المحبوك بمزيج من التطريز الذهبي والأزرق الداكن من توقيع ماركة درايس فان نوتن Dries Van Noten والفستان الـ V Neck الطويل من تاداشي Tadashi Shoji، تمنح هذه الموديلات النحيفات كتفين أعرض.









فساتين سهرة قصيرة موضة الخريف



PAMELLA ROLAND

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تبني موضة الفساتين القصيرة من توقيع أليس + أوليفيا Alice + Olivia وباميلا رولاند Pamella Roland لتساعدك في الظهور بساقين أطول اذا كنتِ تعانين من قصر القامة واحرصي على تنسيق هذه الموديلات مع أحذية بلون الجلد أو بإحدى الألوان المعدنية.

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فساتين سهرة واسعة موضة الموسم

Valentino





لم تخلو مجموعات خريف 2020 من فساتين السهرة الواسعة والتي تناسب النحيفات وصاحبات القوام الكمثري لأنها تخفي عيوب الجسم، من أجمل التصاميم التي شاهدناها هذا الموسم الفستان المزين بطبقة مطرزة من التول من توقيع دار فالنتينو Valentino.





فساتين مستقيمة القصة من مجموعات 2020



REEM ACRA



نافست الفساتين مستقيمة القصة بقوة هذا الموسم وتناسب صاحبات الجسم على شكل الساعة الرملية لأنها تبرز جمال القامة وتمنح من ترتديها لوك أنثوي أنيق، شاهدي الموديلات المخمل التي جمعناها لكِ بتوقيع Hellessy وريم عكرا Reem Acra.

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