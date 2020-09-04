فساتين سواريه للمناسبات..اختاري الأنسب لك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:39 مساءً - تفضّل الكثير من الفتيات اعتماد الفساتين السواريه في مختلف المناسبات؛ إذ تضفي على إطلالتهن قدرًا من الجاذبية والأناقة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" عدة موديلات من فساتين سواريه للمناسبات، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة جذابة ومميزة.

فستان سواريه من القطيفة

فستان سواريه من القطيفة



إذا كنتِ مدعوة على حفل أو سهرة مسائية، وتريدين الظهور بإطلالة أنيقة وهادئة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان سواريه يصل للركبة من القطيفة، وبأكمام طويلة من التول المطرز بالترتر.

ويمكنكِ اعتماد تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة عادية، وترك خصلات جانبية رفيعة، وتنسيق حذاء مفتوح ذي كعب عالٍ، وشنطة يد صغيرة الحجم.

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فستان سواريه من الحرير

فستان سواريه من الحرير

إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة راقية وهادئة للظهور بها في إحدى المناسبات الكبيرة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان ماكسي بتصميم الأوف شولدر.

ويمكنكِ اعتماد تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان، مع تقسيم الشعر لنصفين من الأمام، وتنسيق حذاء مفتوح ذي كعب عالٍ مع هذه الإطلالة

فستان سواريه من الشيفون

فستان سواريه من الشيفون

لإطلالة أكثر أناقة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان سواريه فوق الركبة من الشيفون، وبأكمام طويلة واسعة من الشيفون، ومزينة بالترتر عند الأطراف.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر مرفوعة مع البف، وتنسيق حذاء مفتوح ذي كعب عالٍ، يمنحك جاذبية وسحرًا خاصًا.

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فستان سواريه من الساتان

فستان سواريه من الساتان

لإطلالة جذابة ومميزة بإحدى المناسبات الكبرى التي تودين حضورها، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان سواريه من الساتان، وبرقبة عالية، وبدون أكمام، ومزيّن بحزام عند الخصر من نفس لون الفستان.

ويمكنكِ تنسيق شنطة يد صغيرة الحجم وحذاء ذي كعب عالٍ مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة عادية.

فستان سواريه من الجوبير

فستان سواريه من الجوبير

إذا كنتِ من عشاق الفساتين الطويلة، وتبحثين عن إطلالة أنيقة وجذابة للظهور بها في إحدى المناسبات أو السهرات، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان سواريه من الجوبير المزين بالترتر اللامع، وبأكمام طويلة، وبرقبة عالية، وبذيل طويل قليلًا.

ومعهذه الإطلالة؛ يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء، وسحب خصلات جانبية للخلف، وتنسيق حذاء ذي كعب عالٍ.

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فستان سواريه بفتحة ساق جانبية

فستان سواريه بفتحة ساق جانبية

إذا كنتِ تريدين الظهور بإطلالة جريئة بإحدى المناسبات، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان سواريه بفتحة ساق جانبية، والجزء العلوي منه مزيّن بالترتر اللامع.

ويمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدلة على أحد جانبي الوجه والوراء مع هذه الإطلالة، وتنسيق حذاء مفتوح ذي كعب متوسط.

فستان سواريه من قطعتين

فستان سواريه من قطعتين



لإطلالة أنيقة وهادئة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان سواريه من قطعتين؛ القطعة العلوية مزينة بالترتر اللامع وبأكمام قصيرة، بينما الأخرى السفلية من التول السادة.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدلة على أحد جانبي الوجه والوراء، وتنسيق حذاء مفتوح ذي كعب عالٍ.