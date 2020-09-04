جلابيات وقفاطين مغربية من هدى حياني أمين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:39 مساءً - تحرص البلوجر والمؤثرة المغربية هدى حياني أمين على تنسيق أزيائها بأسلوب مغربي فاخر يتناسب مع ثقافة بلدها وأجوائها، ويعبِّر عن النساء المغربيات بمختلف أعمارهن وشخصياتهن، ولأن الأزياء المغربية تُعَدُّ من الأزياء العالمية التي تحرص الكثيرات من النساء على اختيارها في المناسبات المختلفة، فقد استوحينا لكنَّ من حسابها الرسمي في إنستجرام، حيث يتابعها فيه أكثر من ربع مليون متابع، عدة إطلالات للجلابيات والقفاطين المغربية الأنيقة، فتألقن على غرارها.



خيارات القفاطين من هدى

إطلالات القفاطين المغربية



تُعَدُّ القفاطين المغربية من أكثر القطع اختيارًا في أغلب المناسبات، ولا سيّما لدى النساء المغربيات، ولتتألقي عزيزتي بمظهر متكامل وأنيق، جمعنا لكِ عدة إطلالات أنيقة ومختارة بعناية من موضة ٢٠٢٠، مستوحاة من هدى حياني أمين، فاستوحي منها أجمل التصميمات المناسبة لك. تألقت هدى بقفطان أصفر طويل مطرز بالذهبي بطريقة عصرية تناسب المناسبات الضخمة، وأكملت مظهرها بالمجوهرات الذهبية المميزة، وارتدت في الإطلالة الثانية قفطانًا بدرجة مميزة من اللون الأزرق المزين بتطريزات ذهبية مميزة تناسب كل المناسبات، وأكملت جمال الإطلالة بتسريحة الشعر المموج مع المكياج العصري المرتكز على الألوان القوية واللامعة، وظهرت في إطلالة أخرى بقفطان أزرق مزين بالنقوشات الذهبية والزرقاء والحمراء بطريقة شبابية مرحة، وأكملت جمال الإطلالة بتاج ذهبي ومكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر؛ ليناسب المناسبات الضخمة، وأطلّت بقفطان أخضر طويل مطرز بالذهبي بطريقة أنيقة، وأكملت تفاصيل الإطلالة بالذهبي والأخضر؛ لإطلالة أنثوية فاخرة، وظهرت بقفطان فوشيا مطرز بالذهبي والسماوي، وأكملت جمال الإطلالة بمجوهرات ذهبية وتسريحة الشعر المموج مع المكياج الزهري.

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إطلالات الجلابيات لمظهر أنيق ومريح

خيارات الجلابيات المغربية



تُعَدُّ الجلابيات المغربية من أكثر القطع ارتداءً عالميًّا، حيث تناسب كل الفصول وأنواع الأجساد وألوانها، إلى جانب ما توفِّره من راحة وأناقة عالية، فإن كنتِ ممن يفضِّلْنَ التألق بها، فإننا نلهمكِ عدة خيارات من هدى حياني أمين؛ حيث اختارت جلابية برتقالية مطرزة بالذهبي والسماوي؛ لزيّ عصري مناسب للشابات، ونسقت جلابية خضراء طويلة مطرزة بالذهبي من المنتصف وفي أطراف الأكمام مع مجوهرات فضية وتسريحة الشعر المرفوع، وتأنقت بجلابية عصرية خضراء مصممة بأكمام مزينة بالقماش الشفاف بطريقة أنثوية جريئة، وتجملت بجلابية برتقالية مطرزة بالذهبي والأزرق النيلي، وتزينت بجلابية زهرية مزينة بقماش سكري مذهل.

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