أفضل الفيتامينات والمعادن لتكثيف الشعر الخفيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:39 مساءً - يعد تساقط الشعر وعدم نموه بالشكل الكافي، إضافة ال الشعر الخفيف، مشكلات شائعة لدى كثيرات من الناس، وأسبابها متعددة، في مقدمها نقص الفيتامينات، التوتر والإجهاد... حيث أن هناك دراسات عدة تؤكد العلاقة الوثيقة بين الفيتامينات وتساقط الشعر وصحة بصيلات الشعر. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك أفضل الفيتامينات لتعزيز نمو الشعر، وتكثيف الشعر الخفيف وتغذية بصيلات الشعر وجعلها أكثر قوةً.



الفيتامين B

الفيتامين B



تعزز الأطعمة الغنية بالفيتامين B صحة الشعر وتجديد الخلايا اللازمة لنمو الشعر. وتشتمل المصادر الجيدة للفيتامين ب: الحبوب الكاملة، الخضراوات ذات الأوراق الداكنة، إضافة الى المأكولات البحرية واللحوم.

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الفيتامين D

الفيتامين D



يعزز هذا الفيتامين المناعة بشكل عام، ويعمل على تعزيز صحة الشعر ومنعه من التساقط، ومنحه مظهراً جذاباً. وهو موجود بشكل أساسي في الأسماك الدهنية ومشتقات الحليب، وعصير البرتقال...



أحماض الأوميغا 3 الدهنية

أحماض الأوميغا 3 الدهنية



تعد هذه الدهون مصدراً جيداً للبروتين، مما يجعلها مثالية لتعزيز قوة الشعر، ومنع تساقطه، وجعله أكثر كثافة. ويعد السلمون والتونة والسردين وبذور الشيا والجوز وبذور الكتان، من أهم المصادر الغنية بأحماض الأوميغا 3 الدهنية.



الحديد

الحديد



النساء اللواتي يعانين من نقص في الحديد، يعانين أيضاً من تساقط الشعر، حيث أن هناك علاقة وثيقة بينهما. لذلك، عليك تعزيز نظامك الغذائي بالمأكولات الغنية بالحديد، والتي تساعد في منع تساقط الشعر وتعزيز نموه وكثافته، في مقدمها: الكبد، اللحوم الحمراء، الكينوا، اليقطين، والديك الرومي...

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الزنك

الزنك



يكافح الزنك الخميرة التي تسبب قشرة الرأس والالتهابات وتساقط الشعر، لذلك من المهم جداً أن تولي اهتماماً للمأكولات الغنية بالزنك، مثل اللحوم الحمراء، البقوليات، المكسرات، البيض، الشوكولاته الداكنة، ومنتجات الألبان.



فيتامينات ومعادن أخرى تحد من تساقط الشعر

فيتامينات ومعادن أخرى تحد من تساقط الشعر



إضافة الى المعادن والفيتامينات التي ذكرناها سابقاً، يعد كل من الفيتامين E والبيوتين وفيتامين B12، من أهم العوامل التي تعالج ترقق الشعر وتساقطه، وتساهم في جعله أكثر قوة وكثافة. لذلك، احرصي على إيلاء المصادر الغنية بهذه المغذيات الاهتمام للحفاظ على صحة شعرك ومنع تساقطه، لا سيما الأفوكادو وبذور عباد الشمس واللوز والسبانخ.



أهمية المكملات الغذائية المفيدة للشعر



إذا كنت تجدين أن نظامك الغذائي يفتقر الى الفيتامينات والمعادن المذكورة آنفاً، فلا تترددي في الاعتماد على المكملات الغذائية والفيتامينات التي تعمل على تزويد شعرك بالمكونات الضرورية لكي ينمو بطريقة صحية وسريعة. لذلك ننصحك ببعض أهم المكملات الغذائية المهمة للشعر:



Hair Wellness From Within

Hair Wellness From Within



هذا المنتج غني بمضادات الأكسدة والكولاجين والكركمين والفيتامين E، إضافة الى ملح البحر، وهي مواد تساهم في تعزيز صحة بصيلات الشعر ومنع ترقّقها، كما تقي من الأضرار البيئية التي تسبب أضراراً بالغة بالشعر.



Extra Strength Dietary Supplement

Extra Strength Dietary Supplement



هذا المنتج هو مزيج من الفيتامين سي ومستخلص بذور الكتان والزنك، التي تساعد في تعزيز نمو الشعر، وجعلها أكثر كثافة، مما يجعله مثالياً للواتي يعانين من تساقط الشعر الناتج من النقص في الفيتامينات والمعادن.

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