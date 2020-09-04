كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:39 مساءً - تبلغ النجمة كاثرين زيتا جونز Catherine Zeta-Jones 50 عاماً، ومع ذلك هي تبدو أصغر بكثير، ويعود الفضل في ذلك، وفق النجمة، الى حيل العناية بالبشرة التي اكتشفتها بنفسها، والى مجموعة من المستحضرات التي تحافظ من خلالها على شباب بشرتها وإشراقتها وتوهجها رغم التقدم في السن.

وفي هذا المقال، نرصد لك طريقة العناية بالبشرة في سن الخمسين على طريقة النجمة كاثرين زيتا جونز.



حماية البشرة من أشعة الشمس

النجمة كاثرين زيتا جونز



تعشق كاثرين زيتا جونز التعرض لأشعة الشمس وترغب دائماً في الحصول على بشرة برونزية، لا سيما خلال رحلاتها الاستجمامية. إلا أنها دائمة الحرص على حماية بشرتها من أشعة الشمس الضارة، وآثارها السلبية على البشرة، وذلك من خلال استخدام الواقي الشمسي بشكل يومي ولمرات عدة، وهو المستحضر الأساسي الذي يكون موجوداً في حقيبتها على الدوام.

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ترطيب البشرة

النجمة كاثرين زيتا جونز



يعد Elizabeth Arden Eight Hour Cream، الكريم المرطب المفضل لدى النجمة كاثرين زيتا جونز، فهو يمنح البشرة ترطيباً عميقاً طويل الأمد للبشرة، فيحوّلها من بشرة لاهتة وجافة ومتقشرة الى بشرة ناعمة ورطبة ونضرة. فتركيبته الشاملة تجعله مثالياً للاستخدام كبلسم للبشرة وكريم للعناية بالحواجب، وبلسم بعد التعرض لأشعة الشمس، وعلاج مهدئ للبشرة بعد إزالة الشعر الزائد، وذلك بفضل احتوائه على خلاصات العسل والفانيليا والأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات المفيدة والمغذية للبشرة.

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تقشير البشرة

النجمة كاثرين زيتا جونز



لمواجهة الزيادة في إنتاج الزيوت والدهون على البشرة، تواظب النجمة كاثرين زيتا جونز على تقشير البشرة بشكل دوري، من خلال استخدام مقشر خفيف للبشرة يعمل على إزالة الزيوت الزائدة وتجديد البشرة. وإذا كنت تمتلكين بشرة حساسة، قومي بتقشير بشرتك مرتين فقط في الأسبوع، فذلك يفي بالغرض ولا يسبب تهيج أو احمرار البشرة.



عدم العبث بالبشرة

النجمة كاثرين زيتا جونز



في إحدى المرات، سُئلت النجمة كاثرين زيتا جونز عن أفضل نصيحة تقدمها للنساء للحفاظ على صحة بشرتهن وتجنب ظهور الشوائب والعيوب عليها، فقالت إن عدم العبث بالبشرة هو الأساس، حيث أن هذه الخطوة تتسبب في تمزّق البشرة، مما يجعلها أكثر عرضة للعدوى والبكتيريا، التي تؤدي الى التهاب البشرة وظهور البثور وحب الشباب.

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