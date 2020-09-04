قصات شعر للوجه القلب..خيارات ناعمة وعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:39 مساءً - ترغبين بتغيير ستايل شعرك وتبحثين عن قصة شعر تناسب شكل وجهك، خصوصًا إذا كنت تتمتعين بوجه على شكل قلب؟ بالتأكيد ستجدين العديد من الخيارات المناسبة لقصات شعر للوجه القلب، سواء كان شعرك طويلاً أو قصيراً.

كوني جريئة باتخاذ قرار قص شعرك؛ إذ حتماً ستتمتعين بلوك جذاب ومختلف. يمكنك التخطيط للتمتّع بقصة شعر قصير بستايل متجدّد. فكل ما عليك فعله هو مشاهدة صور قصات شعر للوجه القلب رائعة ستلهمك بقصة الشعر المناسبة لك. وستجدين العديد من الخيارات لقصات الشعر المتنوعة سواء كانت قصيرة جداً أو متوسطة الطول، وأخرى تعتمد على الغرّة. ولا تتردّدي في اختيار القصة التي تجذب انتباهك وتُعبّر عن شخصيتك الباحثة دوماً عن التجدّد والتميّز في الصور الآتية:

موديلات قصات شعر للوجه القلب

قصات شعر للوجه القلب لافتة وجذّابة

إليك، أجمل موديلات قصات شعر للوجه القلب بأساليب متنوعة = تُبرز ملامح وجهك بشكل جذّاب وتمحنك لوكاً عصرياً لافتاً:



قصات شعر بوب للوجه القلب

اختاري قصة شعر البوب لتنعمي بإطلالة ساحرة تناسب شكل وجهك القلب

إذا كنت تودين قص شعرك بشكل جذري، يمكنك اعتماد قصة البوب التي تكون أطول من الأمام مقارنة مع الخلف، ولكن مع طبقات تمنح الوجه انحناءات دائرية أكثر. تجدر الإشارة إلى أنه من الأفضل أن تكون قصة الشعر هذه بموازاة الذقن لنتيجة أكثر ملائمةً لصاحبات الوجه القلب.



قصات شعر البوب الطويل للوجه القلب

لإبراز ملامح وجهك بشكل مميّز اعتمدي قصة شعر البوب الطويل بأسلوب المتدرّج

إذا كان شعرك طويل، وتبحثين عن قصّة شعر طويلة، اختاري البوب الطويل أو غير المنتظم لمواكبة موضة أبرز صيحات موضة الشعر لهذا العام.

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قصات شعر البيكسي للوجه القلب

لإلالة عصرية وجريئة اعتمدي قصة شعر البيكسي

أما إن كان وجهك بشكل القلب الصغير، اختاري قصة الشعر القصيرة التي تصل للفك ويمكنك أيضًا تجربة قصة الشعر البيكسي.



قصات شعر متوسطة الطول للوجه القلب

قصة شعر متوسط الطول تُعتبر الخيار الأمثل لذوات الوجه على شكل قلب

أما إن كنت تفضلين اعتماد الطول الأقرب إلى المتوسط، فهذا الأسلوب المتدرج مثالي لصاحبات الوجه القلب، خصوصاً عندما يكون طول الشعر بمستوى الكتفين بالتحديد. يمكنك اعتماد هذه القصة بخصلات طويلة نسبياً ومتدرجة حول منطقة الوجه؛ لإبراز ملامح وجهك بشكل جذّاب أو اللجوء إلى الغرة القصيرة معها إذا كنت تحبذينها.



قصات شعر مع غرّة جانبية للوجه القلب

تناسب قصة شعر متوسطة الطول مع الغرّة الجانبية شكل الوجه القلب

تُعد قصة الشعر المتوسط مع غرّة جانبية الخيار الأمثل لصاحبة الوجه على شكل قلب. إذا كنت من صاحبات هذا الشكل من الوجوه، فلا تتردّدي في اختيار قصة الشعر المدرّج التي تحدد وجهك وتبرز ملامحه بشكل لافت.

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