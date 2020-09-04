تصريحات مثيرة للجدل لـ منة فضالي: "معمول لي سحر ومجهولين بيطاردوني"

علاقات و مجتمع

مواقف وتصريحات كثيرة مثيرة للجدل ارتبطت بالفنانة منة فضالي، فمن وقت لآخر كانت تكشف عن بعض التفاصيل في حياتها أثارت بها الجدل حولها، خاصة في حياتها العاطفية والاجتماعية.

وبالتزامن مع عيد ميلادها، الذي يوافق اليوم، يرصد "هن"، بعض المواقف والتصريحات المثيرة للجدل للفنانة منة فضالي:

اتجوزت عرفي

كشفت الفنانة منة فضالي خلال استضافتها في برنامج "تحيا الستات" المذاع على قناة "النهار" تفاصيل علاقاتها العاطفية وزواجها سرًا دون علم والدتها، من الملحن محمد ضياء.

وأوضحت "منة"، أنها ارتبطت بالملحن محمد ضياء، فتزوجته عرفيا طيلة 6 أشهر، بعدما رفضت والدتها فاحترمت رغبتها وقررت الزواج منه سرًا، لكنهما لم يستمرا طويلًا بسبب غيرته عليها واعتدائه عليها بالضرب مرة واحدة: "ضربني مرة، هو كان عنده اعتراض إني أكمل تمثيل وطول الوقت كان بيتخانق بسبب اللبس والخروج والحفلات، دي حاجة تخصه لأنه راجل، بس أنا بشتغل مينفعش يتقالي لأ على طول".

محدش بيحبني

وفي منشور أثار الجدل أيضًا للفنانة منة فضالي، تحدثت من خلاله بأنها تعاني من أزمة نفسية.

فعبر حساب شخصي لها على فيس بوك، قالت منة فضالي: "اكتشفت أني حفضل وحيدة لحد ما أموت، وعمري ما حيكون في حد في حياتي بيحبني أبدًا، أو يكون باقي عليا، الحمدلله على نعمة الرضى".

الرسالة التي علق عليها الكثير من متابعيها في محاولة لدعمها: "متقوليش كده، ربنا ينجينا، وكل حاجة حلوة هتحصل إن شاء الله، وأنا بحبك"، "ليه يا منة بتقولي كده؟!، الدنيا عمرها ما بتقف عند وتيرة واحدة، أو على حد"، "كلنا بنحبك جدًا، متفكريش في اللي باع".

شخص غريب يطاردها عند منزلها

وفي وقت سابق، استغاثت منة فضالي، عبر حسابها على "فيس بوك" من أن شخصًا غريبًا يطاردها عند منزلها: "دلوقتي في حد جالي البيت اتهجم علينا والبواب طرده وأنا معرفهوش، وبيجي كل يوم وشكل حد مسلطه عليا، حد يقولي أعمل إيه، ومش عارفة مين ده، شكله غريب ومستنيني تحت البيت، ممكن حد يساعدني".

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وتلقت "منة فضالي"، عددا من تعليقات متابعيها منها الذين نصحوها بالاتصال بالشرطة، لكن لم تمض سوى ساعات قليلة على منشور "منة"، حتى حذفته من صفحتها على "فيسبوك".

ملثمين تعدوا عليها

وخلال استضافتها مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامجها "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، ذكرت بأنها تعرضت للاعتداء من قبل ملثمين، أثناء استقلالها سيارتها الحديثة.

وذكرت "منة"، تفاصيل الواقعة الصعبة التي عاشتها على أيدي ملثمين، أنها كانت في أحد المولات التجارية الشهيرة وعقب انتهائها من شراء احتياجاتها، استقلت سيارتها لتفاجأ بهجوم أشخاص ملثمين عليها، تعدوا عليها لسرقة سيارتها "دخلوا عربيتي وتعرضت للضرب والبهدلة.. سرقوا مني عربيتي وبوست أيديهم عشان يسبوني أنزل".

وزعمت "منة"، بأنه ربما يكون خطيبها السابق، وراء هذه الحادثة، حيث هدد والدتها في وقت سابق، إذا لم توافق على خطبتهما سوف يشوه وجهها بإلقاء ماء نار عليها.

محاولة خطف في توك توك

لم تنته المواقف الغريبة التي تعرضت لها الفنانة الشابة منة فضالي، إذ أنها تحدثت في وقت سابق لـ"الوطن"، عن تعرضها لمحاولة اختطاف في حدائق الأهرام بواسطة "توك توك".

فعند ذهابها لتصفيف شعرها لدى كوافير في منطقة حدائق الأهرام، تعرضت لمحاولة خطف بواسطة "التوك توك"، في حين أن مصدر أمني، أفاد بأنه لا توجد أي بلاغات تفيد بتعرض الفنانة لمحاولة الخطف أو السرقة.

اتعملها سحر

وكشفت الفنانة منة فضالي، عن تعرضها لأعمال سحر، جعلتها "إنسانة مُغيبة تتصرف بشكل غريب"، بحسب وصفها.

ففي التفاصيل التي ذكرتها "منه"، لـ"هن"، بأنه خلال جلوسها مع أحد أصدقائها، فوجئت بسيدة لم تكن قادمة إليها خصيصًا، لكنها وجهت حديثها إليها، قائلة: "أنتِ معمول لكِ عمل واترمي في البحر، لكنه أتفك دلوقتي لأن السمكة اللي بلعته ماتت".

وأوضحت "منة"، أنها لم تنكر شعورها بالخوف، آنذاك، "سردت أمامي وقائع عدة حدثت بالفعل، فشعرت أنها مُحقة في كلامها، لاسيما أن السحر مذكور في القرآن"، ناهيك عن "شعوري بأنني كنت شخصية مُغيبة حينها، حيث كنت أقدم على تصرفات غريبة جداً، وفجأة أصبحت أمارس حياتي بشكل طبيعي".