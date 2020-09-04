محمد آشي تحت الأضواء بسبب الملكة رانيا.. فمن هو المصمم السعودي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في الـ 31 من أغسطس الماضي، احتفلت ملكة الأردن "رانيا" بعيد ميلادها الخمسين من خِلال نشر مجموعةٍ من الصّور الرّسمية من قِبل القصر الملكي الأردني، والتي شاركتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

وفي إحدى الصّور، ظهرت الملكة وهي تقف أمام بوابةٍ ضخمة بينما كانت ترتدي فُستانًا من الكريب لونه أبيض، جاء بأكمامٍ طويلة وياقةٍ دائرية وتزيّن بالتطريزات والأزرار على طوله.

ولاحقًا، كشفت إحدى المجلات العربية بأنّ الفُستان الأيقوني جاء بتوقيع مُصمم الأزياء السّعودي "محمد آشي"، والذي يمتلك دار الأزياء الراقية Ashi Studio Haute Couture "آشي استوديو هوت كوتور" ومقرّها في بيروت، لبنان.

وبما أنّ نساء العائلات المالكة لا يخترنَ إلّا أجمل الأزياء وأرقاها، ولّد اختيار الملكة رانيا فُستانًا من محمد آشي فضولًا لدى الجمهور لمعرفة من هو المصمم الذي حاز على اهتمامِ ملكة الأردن، فبدأوا بالبحث عنه لدرجة أنّه تصدّر اسمه مُحرّك البحث غوغل لكثرة عمليات البحوث على اسمه من قِبل الجمهور، فمن هو هذا المُصمم؟

محمد أشي هو مُصمم أزياء سعودي الأصل، وُلد في مدينة جدة عام 1980، درس التسويق في كلية سان مايكل في فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن منعه والده من دراسة الفنون، لكن وبعد أنّ أنهى دراسة التسويق، سمح له والده بدراسة الفنون عام 2002، فالتحق بمعهد إيسمود ببيروت، وحاز على لقب "المصمم العربي" في عام 2007.

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عَمل محمد آشي لدى مُصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب لمدة ما يُقارب العامين ونصف العام، وتمكّن من التّرقي سريعًا من مُتدرّب إلى مُصمم بسبب موهبته الفذّة، كما أنّه عمل في مجال تصميم الأزياء في فرنسا أيضًا.

ذاع صيت محمد آشي ليس فقط في الوطن العربي، بل وصل إلى هوليوود والعالمية أيضًا، وارتدت تصميماته مجموعة من أشهر نجمات العالم، بمن في ذلك: كاردي بي، المغنية البريطانية إيلي غولدينغ، ريتا أورا، بيونسيه، سيلين ديون، إيفا لانغوريا، ناتالي بورتمان.

ومن الغرب إلى الشرق، ارتدت نجمات بوليوود أيضًا تصميمات آشي، أمثال آشوريا راي، وبريانكا شوبرا، وسونام كابور، ومن تايلاند ارتدت فساتينه الممثلة بيخايا واتانامونري.

يُذكر أنّه علّق المُصمم محمد آشي على صورة الملكة رانيا قائلًا: "بدأت بنشر سلسلة من حسابات النساء القويات اللواتي يغلب عليهن طابع الكياسة ممن يحدثن تغييرا في هذه الحياة المليئة بالتحديات التي نعيشها اليوم. ولم يكن هناك وقت أنسب من الآن لصدور صورة الملكة رانيا هذه، قبيل احتفالها بعيد ميلادها الخمسين، كي تعزز جهود التمكين والإلهام. وإنه ليشرفني للغاية أنها اختارت هذا الفستان الذي حرصنا في تصميمه على أن يظهر القوة والطبيعة الملكية. أتمنى لجلالتها أن تنعم بالصحة والعافية، وعيد ميلاد سعيداً على جلالتها".