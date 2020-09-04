أصالة تثير الجدل بحذف جميع منشوراتها من حسابها على "إنستجرام"

علاقات و مجتمع
في خطوة لم يتضح سببها حتى الآن، حذفت الفنانة السورية أصالة جميع منشوراتها من على حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".
ولم تعلن الفنانة السورية عن السبب وراء ذلك، في الوقت الذي اقتربت فيه من طرح ألبومها الجديد، باللهجة الخليجية، حيث رجح البعض أن هذه الخطوة تشويقية لطرح ألبومها الجديد.
واعتادت الفنانة السورية أصالة مشاركة متابعيها عبر "إنستجرام"، بصور ومقاطع فيديو متنوعة عن حياتها الاجتماعية ومع أبنائها الأربعة، أكثرهم ابنتها شام الذهبي، وأيضًا نشر ما يخص أعمالها الفنية والألبومات التي تطرحها.
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