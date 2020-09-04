تكات عمل مخلل الليمون

كتب: هن - 10:15 ص | الجمعة 04 سبتمبر 2020

تعتبر المخللات من المقبلات التي نفضل تناولها مع الأكلات المختلفة، ويحتاج التخليل وقتا طويلا، لذلك نقدم لكِ أسرار نجلاء الشرشابي، على "سي بي سي سفرة"، لتحضيره بخطوات سريعة وبسيطة. مكونات مخلل الليمون المسلوق كيلو ليمون. ربع كيلو فلفل حار. كوب ملح. ماء. طريقة عمل مخلل الليمون المسلوق يغسل الليمون ويبقى كما هو دون تقطيع. Advertisements يوضع الليمون في المياه المغلية على النار ويترك لتمام الغليان مرة واحدة ويرفع من النار. تترك المياه حتى تبرد. تغير مياه الليمون المسلوق 3 مرات يوميا لمدة ثلاث أيام. نقوم بعمل فتح في الليمون بالسكين الحاد. تخلط مكونات التخليل في برطمان نظيف ثم يوضع الليمون المسلوق منذ ثلاث أيام. مع ملاحظة بداية إصفرار الليمون وبدء تسويته يوضع البرطمان في الثلاجة ويقدم بعد أسبوع من بداية التخليل.

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