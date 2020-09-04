الامارات | وقف تصوير فيلم "باتمان" بعد إصابة الرجل الوطواط بـ"كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن وقف تصوير فيلم "باتمان" بعد إصابة الرجل الوطواط بـ"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة "وارنر براذرز" للإنتاج أن تصوير فيلم "باتمان" أوقف في بريطانيا بعدما تبيّن أن أحد أفراد فريق العمل مصاب بفيروس كورونا المستجد، فيما كشفت مجلة "فانيتي فير" أن المصاب المشار إليه هو الممثل روبرت باتنسون الذي يؤدي دور الرجل الوطواط في الفيلم.

وأفادت "وارنر براذرز" في بيان بأن "نتيجة الفحوص التي أجريت لأحد أعضاء فريق الإنتاج في (باتمان) جاءت إيجابية فتم عزله التزاماً بالتدابير المعمول بها".

وأضافت الشركة أن "التصوير عُلٌّقَ موقتاً"، من دون أن تشير في بيانها إلى اسم الشخص المصاب.

ونقلت مجلة "فانيتي فير" عن "مصادر رفيعة المستوى" أن المصاب هو بطل الفيلم الممثل البريطاني روبرت باتينسون.

وحاولت وكالة فرانس برس التأكد من هذا الخبر من وكيل باتينسون، إلا أنها لم تتمكن من التواصل معه.

ومن المتوقع أن تبدأ عروض "ذي باتمان" في الصالات في يونيو 2021، إلا أن التصوير كان توقف مرة أولى في مارس الفائت بسبب جائحة كوفيد-19، وانطلق مجدداً للتو.

ولمّح مخرج الفيلم مات ريفز إلى أن نسخته من هذا الفيلم مستوحاة من "الأفلام السوداء" على غرار "تشاينا تاون" و"تاكسي درايفر"، وستتسم شخصية الرجل الوطواط بروس وين فيه بأنها شخصية "بشريّ غير معصوم مِن الخطأ".

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