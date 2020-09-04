موديلات بناطيل بيضاء تبرز القامة مُستوحاة من جينيفر لوبيز

واشنطن - لايف ستايل
تعدّ موديلات بناطيل بيضاء من اختيارتك الأساسية في عالم الموضة، خصوصاً أن هذه الصيحة لا تزول من موسم إلى آخر، فلا بد من اختيار اجمل موديلات بناطيل بيضاء تبرز القامة من وحي اختيارات النجمة جنيفر لوبيز للحصول على أناقة ساحرة وراقية.
نسقي بأسلوب جنيفر لوبيز، موديلات بناطيل بيضاء تبرز القامة من خلال التألق بالقصات الضيقة التي تأتي عالية الخصر وتتسع من أسفل الركبة، ونسّقيها مع موضة القمصان المقلمة بخطوط ملونة ولا تخفي الخصر للحصول على إطلالة كاجوال وساحرة، كما تألقي على طريقة جنيفر لوبيز بأجمل موديلات بناطيل بيضاء تبرز القامة خصوصاً عندما تكون القصة واسعة، فانتقي الموديلات التي لا تظهر الحذاء ونسّقيها مع التوبات المطبعة بالورود والمشرقة ذات الياقة العالية لإضفاء سحر خاص على إطلالتك.
كما لا تتخلي عن ارتداء موديلات بناطيل بيضاء تبرز القامة وتمايلي بها بأسلوب جنيفر لوبيز مع القصة الواسعة والخصر العالي العريض، وقومي بتنسيقها مع الكروب توب القصيرة البيضاء بأسلوب شبابي بارز. كما انتقي موديلات بناطيل بيضاء ضيقة تصل الى حدود الكاحل ولاظهار قامتك اختاري معها التوبات القصيرة ذات الاكمام الواسعة بطريقة لافتة للنظر. ولا تتخلي عن موديلات بناطيل بيضاء رياضية لإطلالة أكثر شبابية من وحي جنيفر لوبيز.
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