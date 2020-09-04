طريقة عمل دجاج زنجر الشهير

دجاج زنجر.. يباع في أحد محلات الدجاج القلي الشهيرة، وله طريقة سهلة يمكن عملها في البيت، حيث يقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضير دجاج زنجر.

المقادير

كيلو صدور الدجاج متوسطة السُمك.

كوب ماء.

كوب بقسماط.

كوب كورن فليكس مجروش.

كوب رقائق دوريتوس مجروشة.

بيضة كبيرة.

ملعقتان كبيرة صويا صوص.

4 ملاعق كبيرة دقيق.

4 ملاعق كبيرة نشا.

4 ملاعق كبيرة دقيق الذرة.

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ملعقة صغيرة من بودرة المستردة.

3/4 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل دجاج زنجر

يخلط الدجاج والملح والفلفل الأسود والأبيض والمستردة وصوص الصويا في وعاء كبير ويقلب جيدًا.

يوضع خليط الدجاج في الثلاجة طوال الليل. (يمكن إضافة صلصلة الفلفل الحارة).

يخلط البيض والدقيق والنشا ودقيق الذرة والبيكنج بودر والملح والفلفل الأسود في وعاء كبير ويقلب، ثم يضاف الماء ببطء مع التقليب المستمر، حتى يُصبح العجين كعجين الكريب والكيك.

في وعاء آخر، يخلط الكورن فليكس والبقسماط والدوريتوس، ويقلب جيدًا.

يغمس الدجاج المتبل في خليط الدقيق، ثم خليط البقسماط، ثم يوضع في الفريزر لمدة 15 دقيقة.

يقلى الدجاج في زيت غزير ومغلٍ، حتى يُصبح لونه ذهبيًا.

يقدم ساخنًا مع العيش والسلطة.