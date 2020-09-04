أثار الجدل حول رغبته في التحول لأنثى.. من هو خبير التجميل بدر خلف؟

علاقات و مجتمع

إطلالة أنثوية، تسببت في حالة واسعة من الجدل حول خبير التجميل الإماراتي بدر خلف، وتساؤلات عن رغبته في التحول الجنسي إلى أنثي.

ظهر "خلف" بشعره البني اللامع متوسط الطول، فيما تكفل التطبيق في وضع مكياج له وإخفاء الشارب.

وعلق خبير التجميل، قائلا: "إحنا بنات عتيبه لاجت الشدايد.. نرمي ثياب الدلع ونلبس شماغ".

"هن"، رصد أبرز المعلومات عن بدر خليفة خلال النقاط التالية.

- ولد في مملكة الإمارات المتحدة

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- عمل في المجال الإعلامي من خلال شبكة قنوات "دبي تي في".

- ترك العمل الإعلامي واتجه إلى العمل كـ"خبيرة تجميل".

- يتابعه ما يقارب الـ700 ألف شخص على صفحته على موقع فيس بوك.

- يقدم وصفات العناية بالبشرة للفتيات من خلال قناته الرسمية على "يوتيوب"، فضلا عن حسابه على "فيس بوك".

- أثار الجدل مؤخرا بظهوره بمظهر أنثوي، من خلال وضع المكياج "سموكي"، فضلا عن استعراض شعره متوسط الطول.

- "كيكة" هو الاسم الذي يطلقه الإعلامي الإماراتي، وأحد مشاهير سوشيال ميديا، بدر خلف، على نفسه، في إشارة منه لبشرته التي يصفها بطبقات الكيك، خلال نقله للفتيات نصائح الحفاظ على البشرة والجلد، والشعر.