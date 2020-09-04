منة فضالي عن والدها في يوم ميلادها: علاقتنا سطحية وفقدت إحساسي بيه

علاقات و مجتمع

لم تكن طفولتها كسائر غيرها، فقد فقدت حنان الأب وعاطفته، كونه تركها وهى بعمر الشهرين، فلم تجد من يحنو عليها ويشاركها تفاصيلها وعالمها الصغير في ذلك الوقت، هى الفنانة منة فضالي، التي لا تفضل الحديث عن والدها حينما تُسئل عنه.

ويتزامن اليوم 4 سبتمبر، يوم ميلاد الفنانة منة فضالي، ويُقدم "هُن"، أبرز تصريحاتها عن علاقتها بوالدها، خلال السطور التالية.

منة فضالي تكشف علاقتها بوالدها: سابنا وسافر واتجوز واحدة تانية

منة فضالي تحدثت أكثر من مرة عن والدها، أبرزها عند حديثها مع الإعلامي عمرو الليثي، عندما بكت عن سؤالها عنه، موضحة أن علاقتها به سطحية، خاصة أنه تركها منذ الصغر بسبب سفره وزواجه من أخرى.

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منة فضالي عن والدها:فقدت إحساسي بيه

وخلال لقائها مع الإعلامية "بسمة وهبة" ببرنامج "شيخ الحارة"، أكدت "منة" أن والدها تركها وعمرها لم يتجاوز الشهرين، ولم تشاهده إلا عند خطبتها، حينما رتبت والدتها المقابلة ببيت العائلة.

وأضافت أنها حينما رأته لأول مرة، لم تشعر بأي عاطفة تجاهه، قائلة: "فقدت إحساسي بيه".

مش حاسة أنه سند وعلاقتنا واتساب

"آخر مرة شوفته من 4 سنين، ودي حاجة صعبة خصوصًا إنه على قيد الحياة"، بهذه العبارة وضحت الفنانة منة فضالي علاقتها بوالدها، والتي لا تتخطى رسائل "الواتس آب"، "مش حاسة إنه سند لأن جدتي اللي مربياني، ووالدتي على طول بتشتغل عشان توفر لي كل حاجة".

ووجهت لوالدها، رسالة في النهاية قائلة: "ربنا يسامحك، ضيعت عليا حاجات كتير، ولحظا كان نفسي أعيشها زي أي بنت".