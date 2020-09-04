أوكرانية تستغيث بالحكومة المصرية بعد حرمانها من أطفالها: عايزة أخدهم في حضني

علاقات و مجتمع

أقدمت أم أوكرانية، تدعى نادية السرجاني، عبر "فيس بوك"، على نشر مقطع فيديو تستغيث فيه برئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بعد حرمانها من أطفالها.

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وقالت في الفيديو: "أنا سيدة أوكرانية متزوجة من 16 سنة من رجل مصري وعندي طفلين أحمد 10 سنين، وعامر 6 سنين، جوزي اسمه (أحمد.ح)، خطف أطفالي من سنة و3 شهور".

وأضافت الأم في استغاثتها المصورة، "معايا قرارات بضم الحضانة مش عارفة انفذها، لأني مش عارفة طريق أولادي، رغم القضايا اللي رفعتها مش عارفة أرجع أولادي".

واختتمت حديثها بالاستغاثة برئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، قائلة: "أنا تعبانة جدا، أنا أم وعايزة آخد أطفالي في حضني، محتاجة مساعدة علشان ألاقي أولادي".