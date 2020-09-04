"عشان متدبحيش زي مرات العواطلي".. كيف تتعاملين مع زوجك عند تركه العمل؟

علاقات و مجتمع
"شوف لك شغلانة يا عواطلي".. كتبت تلك العبارة نهاية سيدة ثلاثينية، استشاط زوجها غضبا، وأمسك بسكين وذبح زوجته داخل منزل الزوجية في بولاق الدكرور.
كانت المطواة، الأداة التي استخدمها لذبح زوجته، فلم يتحمل الزوج شعوره بالنقص، وجلوسه بالمنزل دون عمل، حتى يكون قتل زوجته، وسيلته للتخلص من الشعور الذى صاحبه منذ ترك العمل.
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كيف تتعامل الزوجة إذا ترك الزوج العمل
أوضح محمد سامي، خبير العلاقات الأسرية، انه في حالة ترك الزوج العمل هناك بعض الأمور التي يجب القيام بها منها كما ذكرها اثناء حديثه لـ"هُن".
تحمل نفسية الزوج
على الزوجة تحمل نفسية زوجها فقد يكون عصبيا بسبب جلوسه في المنزل، دون عمل، وخاصة مع تراكم المسؤليات عليه، فهذا يعتبر من الأمور المرهقة نفسيا وذهنيا، لذلك على الزوجة مساعدته لتخطي تلك الحالة النفسية.
تدبير الأمور المالية
على الزوجة تدبير الأمور المالية في أوقات جلوس الزوج بالمنزل، والتقليل من الطلبات وشراء الأولويات في تلك الفترة.
محاولة إيجاد عمل
في حالة عدم عمل الزوجة وجلوس الزوج بشكل مفاجىء من العمل على الزوجة محاولة ايجاد فرصة عمل تساعد في توفير متطلبات المنزل.
تجنب الكلام السلبي
على الزوجة الحذر اثناء الحديث وتجنب الكلام السلبي الذى يتسبب في استثارة غضب الزوج.
التقرب من الزوج
على الزوجة محاولة تقديم الدعم النفسي هذه الفترة، والتقرب منه، وتوفير سبل الراحة له حتى يتخطى هذه المرحلة.
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