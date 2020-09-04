متحف لتكريم السمكة الذهبية في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أعلنت هيئة السياحة بالعاصمة اليابانية طوكيو عن تدشين متحف جديد لتكريم السمكة الذهبية "Goldfish".

وأوضحت الهيئة أن المتحف Art Aquarium Museum الجديد يضم نحو 30 ألف سمكة ذهبية من أنواع مختلفة تعيش في أحواض ذات ألوان نابضة بالحياة.

جدير بالذكر أن السمكة الذهبية تمثل في اليابان رمزا للسلام والثراء والسعادة.

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