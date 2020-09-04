ما الفواكه المناسبة لمريض السكري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوصت الجمعية الألمانية للسكري المرضى باختيار أصناف الفواكه، التي تحتوي على السكر بكميات قليلة مثل التفاح والتوت، مع الإقلال من الفواكه المحتوية على كميات كبيرة من السكر مثل الموز والعنب، وذلك لتجنب ارتفاع مستوى السكر بالدم.

وأضافت الجمعية أنه ينبغي أيضا الإقلال من الفواكه المجففة لاحتوائها على السكر بنسبة عالية، شأنها في ذلك شأن مربى الفواكه؛ حيث ينبغي النظر إلى هذه الأغذية باعتبارها حلويات.

وبشكل عام ينبغي على مَن يرغب في اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن تناول ثلاث حصص من الخضروات وحصتين من الفواكه يوميا، علما بأنه يمكن تقدير حجم الحصة بكمية مناسبة لليد كثمرة تفاح متوسطة الحجم مثلا أو كمية من التوت تكفي لملء اليدين.

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