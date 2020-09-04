ابنة رجاء الجداوي تتذكر مهر والدتها: كان 25 قرشا

علاقات و مجتمع

شاركت ابنة الفنانة رجاء الجداوي، أميرة حسن مختار، صورة من مهر والدتها الراحلة، نشرتها عبر حساب والدتها على موقع "إنستجرام".

كان مهر الفنانة الراحلة، الذي طلبته أسرتها عند زواجها من حسن مختار حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، في 22 نوفمبر 1970.

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وكانت قيمة المهر 25 قرشًا مصريا، وعلقت عليه: "مهر مامي.. أحلى قصص الحب"، وأنهالت تعليقات متابعي الفنانة الراحلة على المنشور منها: "حلمت بيها امبارح الله يرحمها ودي تاني مرة في الجنة ونعيمها، وحشتنا جدا الله يرحمها وينور قبرها"، وطلب بعض متابعيها من ابنتها توضيح المكتوب على 25 قرشا.

وفاة رجاء الجداوي

يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أُصيبت بفيروس كورونا، ليلة عيد الفطر الماضي، ومكثت في مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية، وتوفيت في العناية المركزة بعد 43 يومًا قضتهم في المستشفى.