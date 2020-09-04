علاقات و مجتمع
تصدر اسم الفنانة ماجدة الرومي، مؤشرات البحث على جوجل، بعد لقائها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خاصة بعد بكاء الرئيس الفرنسي على كتفها.
لا ينبع تفرد ماجدة الرومي لاختياراتها الفنية من حيث الكلمات أو الألحان أو الموضوعات فقط، وإنما من شخصيتها المثقفة، وحسها المرهف، وإطلالاتها المختلفة التي تدل على أناقتها واختلافها.
يقدم لكِ "هُن"، أبرز إطلالات "ملاك الطرب العربي"
إطلالات ماجدة الرومي
لكل مناسبة إطلالة مختلفة، تختار ماجدة الرومي لإطلالاتها على المسرح، وفي المناسبات الرسمية الكبيرة أزياءً محتشمة، أنيقة وراقية من مجموعات عددٍ محدودٍ من المصممين اللبناني كجورج حبيقة، نيكولا جبران، طوني يعقوب.
وتتسم إطلالات ماجدة الرومي، بالحس الملوكي الناعم والبسيط والأنيق والمحتشم في ذات الوقت.
وكانت تحرص ماجدة الرومي دائما أن تطل بتصاميم أنثوية ذات طابع شرقي، تبرز الجانب الأنثوي بطريقة لا تخدش النظر، والحفاظ على فخامة التطريز.
وتظهر دائمًا ماجدة الرومي بالملابس الفضفاضة، والألوان الفاتحة المبهحة.
تقترب إطلالات "قيثارة الشرق" إلى الكلاسيكية، سواءٌ فيما يخص ملابسها أو مكياجها أو تسريحات شعرها.
لم تلجأ ماجدة الرومي يوما إلى صيحةٍ مجنونة، ولم تجري على شكلها وإطلالاتها أي تغيير جريء.
أما فيما يتعلق بشعرها، تحرص دائما على اختيار ما يتناسب مع سنها وشكل وجهها، احيانا بشعر مموج واحيانا اخرى بشعر مفرود أو مرفوع بطريقة ملكية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد لقاءها ماكرون.. استوحي إطلالتك من أناقة "قيثارة الشرق" ماجدة الرومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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