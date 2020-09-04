مع ارتداء الكمامة.. نصائح ذهبية للعناية بالبشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أصبحت أقنعة الوجه الواقية (الكمامة) وأغطية الوجه بأنواعها المختلفة من القطع الأساسية، التي أضيفت إلى خزانات ملابسنا وذلك في ظل انتشار الوباء الجديد.

وفي الوقت الحالي تقتضي شروط الأمان والسلامة أن ترتدي قناع الوجه الواقي أثناء تواجدك خارج المنزل، ويبدو أننا لن نستطيع التخلّص منها قريبا وسنظل نرتديها في الأسابيع والشهور القادمة. وبينما نحاول التأقلم على مستجدات حياتنا ومن بينها هذا القناع الواقي، تحاول بشرتنا أيضا التأقلم من وراء هذا القناع.

وعلى الرغم من أهمية هذه الأقنعة الواقية لحمايتنا، إلا أنها يمكن أن تتسبّب في انتشار الحبوب والبثور والالتهابات في بشرتنا وأصبح يطلق على هذا النوع من مشكلات البشرة ’Maskne‘، وهي الكلمة، التي تجمع بين قناع الوجه والحبوب (ومنها حب الشباب)، التي تنتشر في الوجه. لذلك أصبحنا مطالبين بمزيد من العناية ببشرتنا واتباع الحكمة، التي تقول أن "الوقاية خير من العلاج".

إليك بعض النصائح، التي تقدمها لك العلامة التجارية Skin Republic المعروفة بأقنعة العناية بالبشرة فائقة الجودة، لتتمكني من التعامل الصحيح مع مشكلة انتشار الحبوب والبثور، التي يسببها قناع الوجه الواقي – Maskne – وغيرها من مشكلات البشرة الناتجة عن تغطية الوجه.

التنظيف

يمكن أن يؤدي التصاق نسيج القناع الواقي ببشرتك إلى انتشار البكتيريا، التي قد تتواجد بالفعل على البشرة، لذلك من الضروري الحفاظ على نظافة بشرتك والتأكد من نظافة القناع الواقي.

ويعد قناع الوجه المنقّي الفقاعي بالفحم Purifying Bubble + Charcoal Face Mask مثاليا للتنظيف العميق؛ حيث تتغلغل الفقاقيع المعالجة بالأكسجين في المسامات لتزيل البكتيريا والشوائب والأوساخ وتترك البشرة نظيفة ونقية.

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الترطيب

15 دقيقة فقط هي ما تحتاجينه لترطيب عميق لبشرتك مع قناع الترطيب للوجه بحمض الهيالورونيك والكولاجين Hyaluronic Acid + Collagen Face Mask. ويتمتع حمض الهيالورونيك بتأثير مذهل في ترطيب بشرتك ومساعدتها على الاحتفاظ بالترطيب داخلها وخاصة في حالات جفاف البشرة، بالإضافة إلى فوائد الكولاجين لتجديد البشرة.

قناع معالجة بقع الوجه

إذا كانت لديك بالفعل مشكلة انتشار الحبوب أو البثور، أو أنها بدأت في الانتشار بعد ارتداء الأقنعة الواقية مع غيرها من مشكلات البشرة، فأنت بحاجة إلى قناع يحتوي على مكوّنات مناسبة يمكنها مواجهة هذه المشكلات المختلفة.

قناع معالجة بقع الوجه ومشكلات البشرة Spots + Blemish Face Mask معزّز بمستخلص شجرة الشاي ونبات ويتش هازل بالإضافة إلى حمض الساليسيليك بخصائصه المقاومة للميكروبات ليكون الحل المثالي والفعال في علاج انتشار الحبوب والبثور.

الحماية

من الضروري العمل على وجود حاجز بين بشرتك وقناع الوقاية للحد من الاحتكاك وحماية صحة بشرتك. يمكنك تحقيق ذلك من خلال الحفاظ على ترطيب بشرتك بشكل مستمر.

يحتوي قناع الوجه المحسّن والمرطب للبشرة Prime & Refine Face Mask على مستخلص الرمان الغني بمضادات الأكسدة، والذي يحمي البشرة ويمنحها الإشراق.