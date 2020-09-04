حيل بسيطة توقف الفضوليين عن التدخل في حياتك الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لن يخلصكِ إنجاب طفل من لائحة الأسئلة غير المريحة حول موعد حملك الثاني وإنجابك لطفل آخر.

وعلى الرغم من أن هذه الأسئلة قد لا تعتبر عدوانية على الإطلاق، إلا أنها تشترك جميعاً في التدخل بشؤونك الخاصة وتشعر البعض بأن هناك عيبُ ما في حياتهم.

ومن أجل هذا، لا بأس باستخدام بعض هذه الردود الشائعة عندما تجدين نفسكِ مضطرة للتعامل مع أشخاص فضوليين أكثر من اللازم، نستعرض ذلك وفقاً لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

مثال: عند سؤالك عن موعد إنجابك لطفل آخر.

1. إعطاء إجابة مباشرة وصريحة

إنها دائماً أفضل طريقة لإسكات الفضوليين، فالوالدان وحدهما يستطيعان تحديد عدد الأطفال الذين يريدان إنجابهم.

وبالتأكيد ليس عليكِ تقديم تقرير مفصل لأي شخص آخر عن الموضوع، حتى لو كان من أقاربك، ومن الجيد أيضاً أن تخبري الشخص بعدم طرح هذا السؤال عليك مرة أخرى.

2. الرد بنكتة عن الموضوع

في بعض الأحيان لا يتوقف الشخص عن الفضول حتى بعد أن تقدم له إجابة مباشرة، وفي هذه الحالة، يمكنك استخدام حس الفكاهة الخاص للرد عليه.

3. تقديم إجابة حاسمة

يمكنك تقديم رد قاطع وحاسم يمنع تعرضك لمثل تلك الأسئلة مرة أخرى، أو يمنع تدخلهم في حياتك بشكل قاطع ومباشر.

4. تقديم معلومات علمية

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في بعض الأحيان، يمكنك الرد بدراسات ودلالات علمية تتعلق بالموضوع، ويمكن أن تكون هذه فرصة جيدة لتعليمهم وتذكيرهم بأنك لا تغلق الباب على طفلك في المنزل، وأن لديه الكثير من الأصدقاء لقضاء الوقت معهم.

أظهرت دراسة أن الأطفال الوحيدين والذين لديهم أشقاء يمتلكون نفس التفاعلات الاجتماعية.

وأكثر من ذلك، غالباً ما يكون الأطفال الوحيدون أكثر حرصاً على المشاركة في التواصل مع الآخرين.

5. ذكّري مَن يسألك بأنكِ تفكرين في يومك الحاضر فقط

أحداث الحياة غير متوقعة، ويمكن أن يحدث أي شيء في المستقبل. لكن الخوف من فقدان الطفل ليس دافعاً جيداً للسعي من أجل الحصول على طفل آخر.

ومن الأفضل عدم الإفراط في التفكير بالاحتمالات السيئة، بل يجب محاولة تقديم الأفضل لطفلك بدلاً من ذلك.

6. أطلقي العنان لمشاعرك

مثل هذه التعليقات تثير الغضب، لكن المزيد من الردود قد تؤدي إلى جدل أكثر حدة. في هذه الحالة، من الأفضل أن تدعي الشخص يعرف أنه يؤذيكِ بكلماته. الهدف هنا هو الإشارة إلى مشاعرك لا إلى أفعال من يكلمك (مثل بدء الجملة بعبارة "أشعر ..." وليس "أنت تجعلني أشعر ..."). فلا أحد يحب إلقاء اللوم عليه وقد يتخذ موقفاً دفاعياً في هذه الحالة.

7. اللجوء إلى خيار عدم الإجابة

لستِ مضطرة للدفاع عن أسلوب حياتك أو محاولة جعل أي شخص آخر يبدي رأيه. في هذه الحالة، يمكن أن يكون عدم الإجابة هو الحل الأنسب. ومباشرة بعد ذلك، تستطيعين تغيير الموضوع.

8. اطرحي سؤالاً مقابلاً

في بعض الأحيان، يكون أفضل شيء تفعلينه هو طرح سؤال على محدّثك حول نفس الموضوع بدلاً من الإجابة عن سؤاله.

أكبر اختبار لهذه المناقشات هي أنها قد تجعلكِ تعيدين التفكير في قراراتٍ قد حسمتِها من قبل بينك وبين نفسك.