"قومي المرأة" يختتم فعاليات دوري "لأني رجل"

علاقات و مجتمع
اختتم المجلس القومي للمرأة، اليوم، تصفيات ربع ونصف النهائي في فعاليات دوري "لأني رجل"، بين فرق محافظات الغربية، الأقصر، الفيوم، القليوبية، الشرقية، البحيرة، أسيوط، السويس.
وتأهل فريقي أسيوط والغربية إلى المباراة النهائية، التي ستقام غدا ضمن فعاليات ختام "دوري لأني رجل" لكرة القدم الخماسية، الذي ينظمه المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، ويقام على ملعب المركز الاوليمبى بالمعادي.
يذكر أن دوري "لأنى رجل" لكرة القدم الخماسية، تم إطلاقه خلال فبراير الماضي، ضمن حملة "لأنى رجل"، بمشاركة 108 فرق من جميع محافظات الجمهورية، وهدف إلى تعديل السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه المرأة، من خلال تأهيل أكثر من 2000 شاب من اللاعبين الواعدين والمدربين والشباب من المتطوعين من المجتمع المدني والحكومة.
ويحملون رسائل الحملة، ويعملون على نشرها بكل محافظات الجمهورية، ويحثون الشباب ليكونوا المحرك والداعم للمرأة المصرية.
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