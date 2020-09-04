الامارات | عطر «باشا دي كارتيير».. أيقونة العصر

شكرا لقرائتكم خبر عن عطر «باشا دي كارتيير».. أيقونة العصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 سبتمبر 2020 بعد إصداره عام 1992، أصبح «أو دي تواليت باشا دي كارتيير» أيقونة العصر، بجوانب خفية ومشوقة يفوح منها أجمل صفات اللافندر: أروماتية، معدنية، ونقية. اندماج حسي ورفيع مع نبتة السرخس، حيث يحتوي الإصدار الجديد على عمق ودفء بارزين بعد إضافة العنبر إلى الوصفة الأساسية، فيتجلى العبق وتتمدد الحرارة، خشبية مثل النيران المتأججة، سلسة مع القليل من خشب الصندل. عطر يجاري العصر، مجتمع موهوب ينسب نجاحه إلى خيارات جريئة، فأسهمت نظرته الإبداعية والتوسعية في نجاح هذا التزاوج: الخاصية الكلاسيكية لعطر «باشا» مع نفحة معاصرة تضفي عليه جاذبية استثنائية. القارورة بحد ذاتها تفصح عن خفايا العطر وأسراره، تصميمها الفريد من نوعه يفك رموز كارتيير المميزة: ومض الأشرطة الثلاثة المعدنية التي تلف عنق الغطاء، حجر الكابوشون الأزرق الذي يتوج غطاءها، وهو مستوحى من الإكليل المموج في ساعة «باشا دي كارتيير»، الضفائر المعدنية التي تضفي الإثارة و الجمال على الهيكل والديناميكية على القارورة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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