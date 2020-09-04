الامارات | «الكمامات».. شروط صحية قبل الاستخدام

شكرا لقرائتكم خبر عن «الكمامات».. شروط صحية قبل الاستخدام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعدّ الكمامات أهم إجراء وقائي تم العمل به في إطار محاربة فيروس «كورونا»، وطرق الوقاية منه.

والكمامات التي تستخدم لمنع انتشار العدوى، عبارة عن أقنعة تغطي الأنف والفم، ولها حلقات لوضعها من الجهتين حول الأذن، أو أربطة يتم ربطها حول مؤخرة الرأس لتثبيتها. ومن المهم بالطبع استخدام الكمامات التي تنطوي على الشروط الطبية المعتمدة من الجهات المختصة، خصوصاً مع ظهور جائحة «كوفيد-19»، وفي ما يلي تفصيل لأنواع الكمامات وكيفية استخدامها بحسب مواقع متخصصة:

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