الامارات | «ذي روك» وعائلته مصابون بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ذي روك» وعائلته مصابون بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الممثل الهوليوودي، دواين «ذي روك» جونسون، أنه وعائلته مصابون بفيروس «كورونا» المستجد، بحسب ما أظهرت الفحوص التي أجريت لهم، لكنه طمأن إلى وضعهم الصحي، ودعا جمهوره إلى وضع كمامات لحماية أنفسهم.

وقال «ذي روك» في تسجيل مصوّر نشره عبر «إنستغرام»: «زوجتي لورن وابنتاي وأنا، أجريت لنا فحوص (كورونا) جاءت نتيجتها إيجابية».

وأضاف الممثل (48 عاماً): «كان ذلك من أصعب الأمور التي علينا كعائلة أن نواجهها.. لكنني سعيد بأن أقول لكم إننا بخير».

Advertisements

ودعا روك محبّيه على التزام الحذر، وقال: «ضعوا الكمامات، وعززوا جهازكم المناعي بالفيتامينات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news