الامارات | 10 نصائح لتجنب آلام البطن الغامضة

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شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لتجنب آلام البطن الغامضة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني كثير من الناس من آلام البطن الغامضة، دون أن يستطيعوا تحديد سبب لذلك، وهم في الوقت نفسه لا يعلمون أن هناك العديد من العوامل النفسية أو المرضية التي تؤثر في الجهاز الهضمي، وتسبب كثيراً من الاضطرابات المتضخمة كقرح المعدة والإسهال والإمساك والتشنجات وفرط الغازات والاضطرابات المعوية وآلام البواسير واضطرابات الجهاز الهضمي الأكثر خطورة، ويقدم خبراء الصحة نصائح عدة لتجنب هذه الآلام أو التخلص منها:
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