الامارات | 1000 يورو غرامة لفرنسي ضبطت معه كمية رمل من شواطئ إيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 يورو غرامة لفرنسي ضبطت معه كمية رمل من شواطئ إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فُرضت غرامة قدرها 1000 يورو على فرنسي في سردينيا، بعدما ضُبطت في حقائبه كمية من الرمل، كان قد سحبها من البحر خلال زيارته الجزيرة الإيطالية، على ما أعلنت السلطات المحلية.

ضبطت عناصر من حرس الغابات في مطار إلماس، مكلفون بحماية السواحل، كيلوغرامين من رمل الشاطئ داخل عبوة بلاستيك في حقيبة السائح الفرنسي، بحسب بيان السلطات.

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وفي أغسطس 2019، أوقف زوجان فرنسيان في سردينيا وبحوزتهما 40 كيلوغراماً من الرمل في سيارتهما، حين كانا يهمّان بركوب سفينة متجهة إلى مدينة تولون الساحلية جنوب فرنسا.

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