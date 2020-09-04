الامارات | اين تذهب.. مطعم «99 سوشي».. وسط دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن اين تذهب.. مطعم «99 سوشي».. وسط دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 سبتمبر 2020

يستعد مطعم «99 سوشي» لاستقبال ضيوفه في وسط مدينة دبي، حيث يقدم المطعم الفريد والحائز نجمة ميشلان، تجارب مميزة تشمل أشهى الأطباق المفضلة.

وكان المطعم الذي حقق نجاحاً كبيراً بعد افتتاحه في أبوظبي قد أنشأ قاعدة جماهيرية من الزبائن تتضمن كبار الشخصيات والمشاهير والنجوم، الذين يحضرون باستمرار لتناول أشهى الأطباق اليابانية والاستمتاع بالطقوس والتقاليد المميزة في المطعم.

ويتميز مطعم «99 سوشي» بموقعه في فندق «العنوان» الفاخر في منطقة وسط دبي، حيث يمكن استقبال حتى 99 ضيفاً ضمن المقاعد الداخلية والخارجية، التي تضم تراساً مذهلاً يتميز بإطلالات بانورامية خلابة على أفق وسط مدينة دبي الشهير وبرج خليفة. وسيتضمن المطعم الجديد في دبي أيضاً صالة جلوس تتسع لأكثر من 100 ضيف.

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وبفضل الطابع الأنيق للمطعم الذي يتميز باللونين الأسود والذهبي، والنوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف، والصالة الجذابة، فإن المطعم سيكون مكاناً مميزاً للمقيمين والضيوف في دبي من أجل الحضور وتجربة الطهي الياباني المعاصر، والاستمتاع بالخدمة الممتازة.

وباستخدام المكونات الطازجة فقط، ستحتوي قائمة الطعام على خيارات فاخرة مثل Blue Fin Tuna Carpaccio، الذي يعد تكريماً لمطعم «99 سوشي» باعتبار أنه قد كان له دور حقيقي في إدخال سمك التونا من نوع الزعنفة الزرقاء من المحيط الأطلسي إلى سوق الإمارات العربية المتحدة، واستخدامه في قوائم الطعام.

ومن الخيارات الأخرى المميزة ضمن القائمة، يبرز طبق Gunkan 99 Flag الغني بالنكهات مع التورو والكافيار واليوني، ويوجد أيضاً في قائمة مطعم «99 سوشي» أطباق مثل Foie Gras Nigiri الذي يقدم ساخناً، أو ربما يمكن تجريبSpicy Tuna Tartar مع Wakame Seaweed وShoestring Chips مع صلصة كيموتشي.

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