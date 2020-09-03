معلومات عن جورجينا صديقة رونالدو: ثروتها تخطت 10 ملايين دولار

علاقات و مجتمع

باتت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، حديث رواد "السوشيال ميديا" حاليًا، عقب تداول لقطات مصورة لها، ترصد لحظة وصولها على السجادة الحمراء بفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وأظهرت الصور، إطلالة جريئة لعارضة الأزياء، إذ ارتدت فستان من الستان الكريب، بلون الكورال، جاء بموديل "التايبست"، تميز بكونه بحمالات رفيعة، وفتحة هوليود الكاشفة للساق دون بطانة.

كما اعتمدت صديقة اللاعب على قلادة واكسسوارات وحذاء، وكمامة بنفس لون الفستان، مع ترك شعرها "ليس" منسدلًا، فضلًا عن المكياج النيود.

وسرعان ما ظلت الصور تتداول، مشيدين بجمالها وإطلالتها وقوامها.

ويرصد "هُن" معلومات عن"جورجينا" في سطور.

- من مواليد 27 يناير 1995.

- ولدت في إسبانيا.

Advertisements

- تعمل في مجال عرض الأزياء للعديد من دور الأزياء والعلامات التجارية، خاصة Yamamay.

- تتجاوز ثروتها الـ10 مليون دولار أمريكي خلال 2018، وفقا لما ذكره موقع gossip gist.

- يتابعها على حسابها الرسمي على "إنستجرام" ما يزيد عن 20 مليون و500 ألف شخص من مختلف دول العالم.

- تعرفت على رونالدو في صيف 2016، وأنجب منها أصغر أطفاله آلانا مارتينا.

- دائما ما تدعم جورجينا كريستيانو في لقاءاته ومشواره الكروي، وفي إحدى المواجهات غلبت دموع جورجينا عليها في مدرجات ستاد أليانز، بعد أن سجل "الدون" 3 أهداف في مارس الماضي.

- أنجبت من نجم كرة القدم البرتغالي التوأمان إيفا وماتيو وألانا.

- اُثير حولها الشائعات مؤخرًا بإنها حامل، بسبب ظهورها ببطن منتفخة.

- تداولت العديد من الشائعات الفترة الماضية، خلال حساب حمل اسم "فنانة" يؤكد إنها في زيارة إلى مصر، مما تفاعل معه العديد من المتابعزن، عُشاق الدون، إلا أن الأمر كان مجرد شائعة من حساب مُزيف.