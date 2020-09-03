بمايوه أسود.. دنيا عبد العزيز: "ضايعة من غير أمي"

لايف ستايل

شاركت الفنانة دنيا عبدالعزيز متابعيها، بأحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصورة الفنانة، وهي مستلقاة على ظهرها داخل حمام سباحة، مرتدية مايوه باللون الأسود، حيث وضحت شاردة في اللقطة المصورة، مُعلقة: "ضائعة بدونك يا أمي".

وتفاعل العديد من متابعي الفنانة مع المنشور، داعين لوالدتها بالرحمة والمغفرة.

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كيف تحدثت دنيا عبدالعزيز عن علاقتها بوالدتها؟

وكانت دنيا، تحدثت في لقاء سابق عن طبيعة العلاقة التي تجمع بينها وبين والدتها إذ قالت: "أمي هي رئيسة جمهورية قلبي"، وهذه الجملة اقتبستها من اسم مسرحيتها "رئيس جمهورية نفسه" التي شاركت بها من قبل.

وتابعت "أمي تحبلي الخير وتقلق عليّ جدا وأصعب لحظات عمرها أن ترى دموعا في عيني، وأنا أعتبرها أهم إنسان في حياتي ودائما أقول إن أمي رئيسة جمهورية قلبي".

وعن رأي والدتها في عدم زواجها حتى الآن، قالت: "والدتي تتفق معي في مسألة زواجي فهي لا ترى رجلا يستحقني وهي غير مشغولة بزواجي من عدمه".

وفاة والدة دنيا عبدالعزيز

وكان المؤلف والفنان عمرو محمود ياسين، أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر وفاة والدة الفنانة، التي توفت داخل أحد المستشفيات الخاصة، منذ عدة أشهر، بعد صراع مع المرض، قائلا: "رحلت عن دنيانا الغالية العزيزة جودي الحسيني والدة الفنانة والأخت الغالية دنيا عبدالعزيز ..إنا لله وإنا إليه راجعون".