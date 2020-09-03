فيلم وعمل خيري وسف على أغنية.. 3 مواقف جمعت شيرين رضا ودينا الشربيني

علاقات و مجتمع

رغم الصداقة القوية التي جمعت بين الفنانتين دينا الشربيني وشيرين رضا، التي لم يُفرقها حتى علاقة "الشربيني" بعمرو دياب، الزوج السابق للأخيرة، إلا أن اليوم، تفاجئ متابعي "دينا"، إنها ألغت متابعة شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

قرار دينا الشربيني كان مفاجأة للجمهور، لا سيما أنه لا يوجد خلاف معلن بين الثنائي، اللتان سبق أن أعلنتا في العديد من المناسبات عن صداقتهما القوية.

وفي المقابل، لا تزال شيرين رضا، تتابع صديقتها دينا الشربيني عبر "إنستجرام".

وعقب ساعات تراجعت دينا الشربيني عن إلغاء المتابعة، الأمر الذي اثار جدلًا حولها.

دينا الشربيني وشيرين رضا، دومًا ما جمعتهن المهرجانات الفنية، والمناسبات، والعديد من السهرات والحفلات، ظلت صداقتهما قائمة دون خلاف حتى حدث هذا الأمر اليوم.

ويرصد "هن"، خلال السطور التالية 3 مواقف جمعت بين الثنائي

فيلم شبابي

فيلم "كدبة كل يوم"، الذي أُنتج في 2016، وهو واحد من الأفلام الشبابية التي ناقشت مشكلات العلاقات بين الجنسين بمختلف الفئات.

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وكان يعد واحد من الاعمال التي انطلقت منه "شيرين" من جديد، بطولة دينا الشربيني، درة، عمرو يوسف، ومحمد ممدوح.

عمل خيري

في يونيو من العام الماضي، تحديدًا عقب ظهور دينا مع الهضبة في أكثر من مناسبة، اجتمعا الثنائي "دينا وشيرين" خلال تبرعهن لإحدى مستشفيات علاج سرطان الثدي بالمجان، في مبادرة تدعو للتبرع.

سخرية من أغنية

خلال العام الماضي أثارت أغنية الفنان عمرو دياب الجديدة "يوم تلات"، كثيرا من الجدل حول الثلاث فتيات الاتي يتحدث عنهن في الأغنية، وقالوا عن السمرا زينة عاشور زوجته، والبيضاء شيرين رضا، وأما أم روح حلوة فـ دينا الشربيني، وهو الأمر الذي علقت عليه الفنانة شيرين رضا، على هامش لقائها مع برنامج The Insider، المذاع عبر فضائية dubai one.

وقالت عنها شيرين رضا، "الأغنية حلوة، مظنش اللي لحن وألف كان عارف أن هيحصل كدة في الأغنية، وأول واحدة بعتتلي الصور اللي عاملينها علينا هي دينا الشربيني نفسها، والميمز اللي بيعملوها على الأغاني شربات والناس بجد دمهم خفيف جدا".