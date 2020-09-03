علاقات و مجتمع
تراجعت الفنانة دينا الشربيني عن إلغاء متابعة صديقتها الممثلة شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
جاء ذلك بعد ساعات من قرار دينا الشربيني، الذي فاجأ الجمهور، لا سيما أنه لا يوجد خلاف معلن بين الثنائي، اللتان سبق أن أعلنتا في العديد من المناسبات، صداقتهما القوية.
وفي المقابل، لا تزال شيرين رضا تتابع صديقتها دينا الشربيني عبر "إنستجرام" حتى الآن.
رسالة دينا الشربيني إلى ابنة شيرين رضا
يأتي ذلك التصرف، بعد أيام من توجيه "دينا" رسالة إلى نور عمرو دياب، الابنة الوحيدة لشيرين رضا، عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، تعرب خلالها عن اشتياقها لـ"نور".
ونشرت "نور"، صورة للفنانة دينا الشربيني، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام": "وحشتيني أيضًا يا دينا".
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد فعل من دينا الشربيني بعد إلغاء متابعة شيرين رضا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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