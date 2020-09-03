أشياء يجب على مرضى السكري الانتباه لها صيفا منها الجفاف

صحة
يعتبر مرضى السكري، من الأمراض التي تحتاج إلى عناية خاصة، مع اتباع نظام غذائي، ما يقلل من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومع دخول فصل الصيف، يحتاج البعض إلى تناول كميات كبيرة من السكريات، ما يتسبب في زيادة نسبة السكر في الدم.
وقدم موقع "health line"، مجموعة من الأشياء التي يجب على مرضى السكري الحذر منها في الصيف.
تلف الأعصاب
مضاعفات مرض السكري من النوع 2، مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، تزداد في حرارة الصيف، ويعاني 60 إلى 70% من الأمريكيين المصابين بالسكري من تلف الأعصاب الذي يمكن أن يؤثر على أعضاء متعددة في الجسم.
الجفاف
يجب على مرضى السكري، الانتباه إلى أن الحصول على كمية كافية من السوائل، يمثل أهمية كبيرة لهم.
نقص سكر الدم
التعرق يمكن أن يكون علامة تحذيرية مبكرة، لنقص السكر في الدم.
الحفاظ على صحة أقدامهم
بسبب ضعف الدورة الدموية في فصل الصيف، يعرف مرضى السكري أنه يجب عليهم توخي مزيد من الحذر للحفاظ على صحة أقدامهم، وهذا مهم بشكل خاص في الصيف.
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