جلسة تصوير جديدة لـ نسرين طافش.. ومتابعيها: أيقونة الفن والجمال

علاقات و مجتمع
خضعت الفنانة نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت في الصور بفستان قصير، وجاءت أبرز التعليقات: "الملكة أيقونة الفن والجمال، ملكة كالعادة".
وكانت آخر جلسة تصوير خضعت لها نسرين طافش بإطلالة جريئة، إذ ارتدت "بادي" مكشوف البطن وبنطلون جينز، واستشهدت بمقولة للمسرحي سعدالله ونوس، قائلة: "إننا محكومون بالأمل.. وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ".
يذكر أن نسرين طافش، تشارك في تصوير مسلسل "الوجه الآخر"، ويشاركها في البطولة الفنان ماجد المصري، وعدد آخر من الفنانين مثل هبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي.
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