دينا تتغزل في والدتها: لا يوجد شيء صادق مثل حضن الأم

علاقات و مجتمع

شاركت الراقصة الاستعراضية دينا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها بوالدتها، أثناء قضائهن العطلة الصيفية في أحد الشواطئ.

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وظهرت الفنانة خلال الصورة، وهى تحتضن والدتها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "لا يوجد شيء صادق مثل حضن الأم، أحلى أم في الدنيا ربنا يخليكي ليا".

يشار إلى أن آخر أعمال دينا في الدراما التلفزيونية، كان مسلسل "سلطانة المعز"، الذي عرض خلال شهر رمضان لعام 2020، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم النجمة غادة عبدالرازق ومحمود عبدالمغني ومحمود البزاوي ومي الغيطي ومحمد شاهين ووليد فواز.