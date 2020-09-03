نسقي موضة الكاروهات بعدة طرق للحصول على إطلالة أنيقة

موضة الكاروهات أو“plaid trend” من أكثر الصيحات المستمرة التي لا يمضي زمنها ولا تتغير "موضتها"، فهي متواجدة منذ منتصف القرن العشرين أو قبل ذلك. وكانت حاضرة بشدة في الأربعينيات في تصميمات "التييرات" والفساتين والتنورات والجاكت الطويل الصوف في الشتاء، واستمرت في التجدد كل عام وتواجدت في الصيف والشتاء وتقريبًا طوال العام بأشكال وتفصيلات مختلفة.

إذا كنتِ لا تمتلكين أي قطعة في خزنة ملابسك من القماش الكاروهات، فعليك اقتناء واحدة؛ فإنها ستشعرك بالتجديد كما إنه من السهل عليكي توفيقها بعدة طرق وستحصلين على أكثر من إطلالة باستخدام نفس القطعة. وإذا كنتِ تملكين بالفعل قطعة كاروهات ولا تستطيعين توفيقها فسيساعدك ما يلي على تكوين إطلالات مختلفة يدخل فيها الكاروهات.

موضة الكاروهات في البنطلون انتشرت البنطلونات الكاروهات في السنوات الأخيرة، خاصة في الشتاء وانتشرت بتفصيلات مختلفة فمنها الواسع والسكيني وما بينهما، كذلك تتباين في الطول. واللون الرمادي من أكثر الألوان المسيطرة على هذه الموضة سواءً كانت كاروهات ضيقة أو واسعة، ويتميز هذا الموديل بأنه يمكنك استغلاله بأكثر من طريقة، ويمكنه أن يبدو رسمي أو كاجوال؛ من خلال تنسيقه مع تيشرت أو بلوفر سيبدو كاجوال، أما إذا كنتِ ترغبين في إطلالة رسمية فعليك إرتدائه مع جاكت أو قميص. الحذاء أيضًا يساعدك في التفرقة بين الزي الرسمي والكاجوال؛ حيث يمكن ارتداء الحذاء الرياضي "الكوتشي"، أو "الباليرينا"، أو ال“boots” في الشتاء والصندل في الصيف، أو حتى الأحذية ذات الكعب العالي حسب المناسبة.

كما يتميز اللون الرمادي بأنه يتماشى مع عدة ألوان، فيمكن إرتداء بلوفر أسود، أبيض، أحمر، أصفر في الشتاء وكذلك تيشرت في الصيف، بالإضافة إلي عدة ألوان آخرى. وبجانب اللون الرمادي، هناك عدة ألوان في الكاروهات في الغالب ما تكون ألوان غامقة لذا احرصي على ارتداء بلوزات بألوان فاتحة مع هذا البنطلون.

التنورة الكاروهات

البنطلون الكاروهات ليس فقط القطعة التي يمكن ارتدائها؛ فقد ظهرت أيضًا التنورة الكاروهات قديمًا بأشكال مختلفة، ولكنها عادت مرة آخرى بعدة موديلات يمكنك تنسيقها مع الحجاب لأنه يتواجد منها الطويل والقصير الذي يمكن ارتدائه مع شراب و “boots”، ويمكن ارتدائها مع البلوفر والجاكت وكافة أنواع الأحذية، كما أن هناك الواسع منها والضيق بأزرار وهو مستوحى من طراز منتصف القرن العشرين.

الجاكيت والبليزر الكاروهات في الشتاء الجاكيت الكاروهات الصوف القصير والطويل من الموديلات التي لا تختفي كل شتاء، بألوانها الغامقة كالأسود والرمادي والفاتحة كالبيج.

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كيف يمكنك تنسيق الجاكت الكاروهات؟ يمكنك ارتداء فستان قصير سادة مع جاكت من نفس الطول أو أطول قليلًا، ويمكنك ارتداءه مع تنورة وشراب وحذاء شتوي “boots”، كما يمكنك ارتداءه مع بنطلون وبلوفر.

البليزر يمكن توفيقه ليصبح ارتدائه رسمي أو كاجوال إذا قمتي بارتدائه مع بنطلون بدلة سادة أو كاروه من نفس النقشة وخصر عالي، مع حذاء ذو كعب عالي سيصبح زي رسمي، أو تنسيقه مع بنطلون جينز وحذاء رياضي وبلوفر فسيصبح كاجوال، ويمكنك ارتدائه فوق فستان ضيق متوسط الطول أو تنوره، كما إنه من القطع المناسبة لفصل الخريف.

موضة الكاروهات في القمصان أغلب المذكور سابقًا يناسب فصل الشتاء، لكن الكاروهات مستمرة معانا في الصيف من خلال القمصان القطنية والحريرية، وكذلك من خلال الفساتين.

القميص الكاروه مناسب جدًا لفصل الصيف، وهو يناسب المحجبات وغير المحجبات، ويمكن ارتداءه مفتوح وتحته تيشرت مما يعطي إحساس بحرية التحرك في الصيف. يمكن ارتداء القميص مع جاكت جينز أو كارديجان، كما يمكنك اختياره مع تنورة طويلة وتزيينه بحزام على الوسط.

الشال “scarf”الكاروهات بجانب كل قطع الملابس المفصلة من الكاروهات، فإن الشال الكاروهات يضيف على إطلالة الشتاء إضافة مميزة.

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