محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:
في الغالب يتعرض البعض لألم الرقبة نتيجة اتباع بعض العادات الخاطئة المتعلقة بوضعية الجلوس أو النوم، أو الإفراط في استخدام الهاتف المحمول، وبالتالي يلجأون إلى ممارسة التمرينات الرياضية لتخفيف الألم.
ولكن قد تتسبب التمرينات الرياضية في تعرض الشخص لمضاعفات خطيرة إذا كانت المشكلة المسببة لألم الرقبة مرضية.
لقراءة المزيد..اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر تهدد بمضاعفات خطيرة.. متى يمكن ممارسة التمرينات لتخفيف ألم الرقبة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.