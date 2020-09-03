تهدد بمضاعفات خطيرة.. متى يمكن ممارسة التمرينات لتخفيف ألم الرقبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

في الغالب يتعرض البعض لألم الرقبة نتيجة اتباع بعض العادات الخاطئة المتعلقة بوضعية الجلوس أو النوم، أو الإفراط في استخدام الهاتف المحمول، وبالتالي يلجأون إلى ممارسة التمرينات الرياضية لتخفيف الألم.

ولكن قد تتسبب التمرينات الرياضية في تعرض الشخص لمضاعفات خطيرة إذا كانت المشكلة المسببة لألم الرقبة مرضية.

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