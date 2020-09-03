كيف تعتمد على الفشار في خسارة الوزن.. ومتى يكون ضارا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الفشار من المسليات المحببة لدى الكثير من الأطفال والكبار، فهو يُعد مكون أساسي من مكونات سهرة عائلية أو بين الأصدقاء، الاستمتاع بمشاهدة فيلم سوياً، ورفيق السينما أيضاً، لذا نستعرض ما يحدث لجسمك عند تناول الفشار ومدى تأثيره لإنقاص الوزن، وفقاً لموقع the list.

يمكن للفشار أن يساعد في إنقاص الوزن لأنه مليء بالألياف، ولكن يعتمد على طريقة تحضيره.

عندما يتم تحضير الفشار جيدًا، يكون في الواقع وجبة خفيفة جيدة جدًا، وذلك لأنه غير مكلف وغني بالألياف التي تساعد على الإحساس بالشبع، ومناسب بالنسبة للأشخاص الذين قد يواجهون صعوبة في تناول ما يكفي من الفاكهة أو الخضار أو غيرها من الحبوب الكاملة.

جمعية القلب الأمريكية تنصح بأن يتم تفرقع الفشار في الهواء، حيث إن ثلاثة أكواب من الفشار المنثور بالهواء تحتوي على 93 سعرة حرارية ، و1.1 جرام من الدهون، و1.9 مجم من الصوديوم، و18.6 كربوهيدرات، و0.2 جرام من السكريات، و3 جرامات من البروتين. 3.6 جرام من الألياف، ما يجعله وجبة خفيفة رائعة لمساعدة جسمك على الحفاظ على الوزن.

الأخبار ليست جيدة عندما يتعلق الأمر بأنواع أخرى من الفشار، خاصة النوع اللذيذ في السينما - أو عند طهيه بالميكروويف - وهي الطرق التي غالبًا يتم طهيها بالزبدة والمزيد من الإضافات غير الصحية.

لا يكون الفشار المطهو في الميكروويف أفضلا حالا من الذي في المسرح والسينما، وذلك بفضل الإضافات التي أدرجتها الشركات المصنعة لجعل رائحتها وطعمها أكثر جاذبية.

تشمل هذه المكونات الإضافية الدهون المهدرجة والدهون المشبعة والصوديوم، كما يمكن أن تحتوي نكهة الزبدة الاصطناعية أيضًا على ثنائي الأسيتيل - الذي ثبت في الدراسات التي أجريت على الحيوانات أنه يتلف المسالك الهوائية ويسبب أمراض الرئة، لذا فإن تناول "فشار سينمائي أو فشار ميكروويف" كل يوم قد يعرضك لزيادة الوزن المحتمل ، بالإضافة إلى مادة كيميائية محتملة الخطورة، وذلك وفقاً لموقع health line الطبي.

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كيفية تحضير فشار صحي

يتضمن تفريخ الذرة بالهواء تسخين قدر فارغ بسعة 2 لتر بغطاء محكم على نار متوسطة عالية لمدة دقيقتين.

تصبح المقلاة جاهزة عندما تضيف قطرات الماء إلى القدر وتصدر الأزيز على الفور.

أضف الذرة وأغلق الغطاء، رج القدر كل ثانيتين وستبدأ الحبوب في الظهور بين دقيقة أو دقيقتين.

استمر في الاهتزاز كل ثانيتين حتى بعد أن يبدأ الفشار في النضوج.

كما يمكنك أيضًا طهي الفشار باستخدام 3 ملاعق كبيرة من الزيت (جوز الهند، أو الأفوكادو، أو زيت الزيتون الصافي)، لكل وصفات بسيطة.

لتحضير القدر، سخني الزيت على نار متوسطة، ثم ضعي ثلاث أو أربع حبات في الزيت. عندما يقدح، أضف 1/3 كوب من الحبوب، وقم بتغطية القدر، ثم ارفعها من الحرارة وعد 30 ثانية. ثم أعد الإناء إلى النار - قد ترغب في تحريك القدر عن طريق تحريكه ذهابًا وإيابًا كل بضع ثوانٍ.

بمجرد أن يبطئ الفشار، يمكنك إزالة الفشار وصبه في وعاء واسع.