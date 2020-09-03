محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
يعتقد البعض أن الكالسيوم يقتصر وجوده على منتجات الألبان، لذا يلجأون إلى تناولها بانتظام لدوره في تعزيز نمو الأسنان والعظام والعضلات.
ولكن هناك العديد من الفواكه الغنية بالكالسيوم.
لقراءة المزيد..اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر بعيدًا عن منتجات الألبان.. 6 فواكه غنية بالكالسيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.