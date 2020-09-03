بعيدًا عن منتجات الألبان.. 6 فواكه غنية بالكالسيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:

يعتقد البعض أن الكالسيوم يقتصر وجوده على منتجات الألبان، لذا يلجأون إلى تناولها بانتظام لدوره في تعزيز نمو الأسنان والعظام والعضلات.

ولكن هناك العديد من الفواكه الغنية بالكالسيوم.

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