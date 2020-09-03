لماذا لا تظهر زيادة وزن على بعض الحوامل؟.. استشاري تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تواجه النساء الحوامل مشكلة زيادة الوزن أثناء فترة الحمل، ولكن بعضهم لا تظهر عليهن بشكل كبير، ولمعرفة السبب وراء ذلك، تقول الدكتورة دعاء الشاذلي استشاري النساء والولادة وتأخر الحمل في تصريحها لنا، إن الزيادة الطبيعية تبلغ نحو من 12-15 كيلو، ولكنها تفقدها في أول 6 أشهر بعد الولادة.

أما السيدات التي يظهر عليهم زيادة في وزنهن أكثر من ذلك، يرجع إلى الإفراط في تناول الطعام بشكل كبير أو أن طبيعة أجسادهن تستجيب لزيادة الوزن (أجسامهم قابلة للتخن).

لكن السيدات التي لا يظهر عليهن زيادة الوزن بشكل كبير، يرجع سبب ذلك إلى:

- جميع الحوامل يشعرن بالغثيان والقيء، ولكن إذا كان بطريقة زائدة وهو ما يسمي بـ"القيء المستعصي"، في هذه الحالة لا يزيد وزن المرأة الحامل بشكل كبير، ويتم حجزها في المستشفى لتلقي العلاج.

- تعاني من الأمراض المزمنة؛ كالسكر أو الضغط أو القلب والكبد.

ونصحت استشاري النساء والولادة السيدات الحوامل باتباع هذه النصائح للحفاظ على صحتهم وصحة أجنتهم:

- تناول الأكل الصحي والابتعاد عن الأطعمة الغير غذائية والمليئة بالسعرات الحرارية.

- تناول الطعام على فترات من خلال تقسيم وجباتها على 6 مرات يوميا.

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- يفضل تناول وجبات خفيفة كل ساعتين بدلا من تناول وجبة كبيرة مرة واحدة.

- من الضروري الاهتمام بالأطعمة الغنية بالكالسيوم، لذا يجب تناول 2 كوب من الحليب والزبادي والجبن والبيض.

- يجب تجنب تناول اللحوم المصنعة.

-من الأفضل عدم الإفراط في تناول الكبدة نظرا لأنها غنية بفيتامين A أكثر من اللازم الذي تحتاجه المرأة الحامل، ما يؤدي إلى تشوهات الجنين.

- لا بد من تناول السمك مرتين في الأسبوع، ماعدا سمك التونة، نظرا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الزئبق.

- يجب تناول 2-3 لتر من الماء في اليوم.

- تجنب تناول الشاي والقهوة والكافيين والسجائر والمشروبات الغازية.

- يجب تناول العصائر الطازجة والامتناع عن تناول العصائر المضاف إليها المواد الحافظة.