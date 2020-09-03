فوائد البلح الأسود.. قيمة غذائية عالية ومذاق لذيذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل: يعشق الكثير تناول البلح الأسود أو الرطب لسهولة مضغه ومذاقه اللذيذ، فضلًا عن احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الإنسان. وتتعدد الفوائد الصحية التي يقدمها البلح الأسود للإنسان. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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