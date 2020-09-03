تنسيقات العبايات السوداء المفتوحة من البلوجر هند

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - تحرص الفتيات المحجبات، خلال سفرهن للمناطق العربية، على ارتداء العبايات السوداء الناعمة مع الأزياء المريحة والمنسقة بعناية، باختياراتهن للقطع البسيطة المنسَّقة بالألوان الباردة والشبابية. ومن وحي حساب البلوجر الإمارتية هند في إنستجرام؛ نلهمكِ عدة خيارات لأزياء عربية محتشمة ومنسقة بأسلوب أنيق.



تنسيقات العباية السوداء مع القطع الكاجوال

تنسيقات العباية السوداء مع القطع الكاجوال



تعتمد الفتيات العربيات على خيارات الأزياء الكاجوال المريحة مع العباية، فإن كنتِ منهن وتَهْوِينَ اختيارَ العبايات المفتوحة، سواء في السفر أو في خياراتك اليومية وللمناسبات البسيطة، فيمكننا أن نلهمكِ عدة خيارات من هبة؛ حيث تألقت بعباية سوداء مزينة بأكمام الشيفون مع تنورة بليسيه وقميص مصمَّمَيْنِ بقماش الساتان المكسو باللون الأزرق الفيروزي؛ لخيار أنثوي جذاب، ونسقت عباية سوداء مطرزة بالفصوص الناعمة مع قميص أبيض مزين بزهور وبنطال بني؛ لخيار شبابي، واختارت عباية ناعمة مع قميص بنفسجي وبنطال واسع باللون البنفسجي المزين بطبعات بيضاء مع حذاء ذي كعب وحقيبة باللون البنفسجي؛ لإطلالة مرحة وأنثوية، وتزينت في إطلالة أخرى بتنورة حمراء مزينة بالأبيض وقميص أبيض؛ لخيار جذاب، وتجمّلت أيضًا بتنورة زيتية مزينة بالأزرار مع بلوزة بيضاء مرسومة بالألوان وعباية مزينة بأطراف الأكمام بقماش شفاف مطبوع بالزهور السوداء.

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خيارات العباية السوداء مع الفساتين الناعمة

خيارات العباية السوداء مع الفساتين الناعمة



فضَّلت البلوجر الإمارتية هند اختيار العبايات السوداء بالتصميمات الناعمة المفتوحة مع الفساتين المريحة المصممة بأسلوب بسيط ومناسب لكل النساء وللأجواء الصيفية أو لخيارات الربيع، ومن وحي هند؛ يمكنكِ أن تستوحي عدة تنسيقات؛ حيث ارتدتْ عباية سوداء من قماش الحرير المطرز بالفصوص السوداء والبيضاء مع فستان سماوي منقط بالأبيض؛ لإطلالة شبابية تناسب فصل الصيف، وظهرت بعباية سوداء مزينة بقماش الشيفون مع فستان أحمر بتصميم بسيط في منطقة الخصر، وأكملت جمالَ مظهرها بمجوهرات ذهبية ناعمة وحقيبة من الجلد البني؛ لخيار جذاب، وأطلَّت بعباية سوداء واسعة مع فستان سماوي مزين بمطاط في الخصر وأزرار بنية؛ لمظهر مرح، وتأنقت بعباية سوداء مزينة بطبقات ناعمة مع فستان بني من القطن؛ لزيّ حيادي مناسب لكل النساء، وظهرت بعباية سوداء مطرزة بالأبيض مع فستان أصفر بدرجة داكنة؛ لمظهر عصري.

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