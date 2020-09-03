كيف تحافظين على نضارة يديك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - المرأة العاملة تواجه الكثير من مشاكل الجمال والبشرة، بسبب كثرة الانشغال في العمل، وقد لا يتسنى لها الوقت للاهتمام بنفسها أكثر، من بينها العناية ببشرة يديها، التي، ومع كثرة العمل، قد تتعرض للتشقق والجفاف.

لذلك جمعنا لك خلطات طبيعية وسهلة يمكن عملها بالمنزل للاهتمام ببشرة اليدين، لأن، عزيزتي، الاهتمام بمظهرك أمر أساسي وليس ترفيهيا.

ماسك الملح والليمون والشوفان لـ إزالة الجلد الميت

نعومة اليدين

- ملعقة صغيرة ملح البحر

- ملعقة صغيرة شوفان

- ملعقة صغيرة عصير ليمون

امزجي المكونات مع بعضها البعض، وافركي الخليط على بشرة يديك، بلطف.

اتركي الخليط لمدة 10 دقائق، ثم أزيليه بالماء الفاتر.

كرري هذه الخلطة مرة أسبوعيا، ثم قومي بوضع كريم ترطيب على بشرتك.

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ماسك الزبادي وماء الورد لترطيب البشرة

ترطيب البشرة



- ملعقة صغيرة زبادي

- ملعقة صغيرة ماء ورد

اخلطي المكونين مع بعضهما، وضعي الخليط على يديك لمدة 20 دقيقة.

ازيلي الخليط بالماء الفاتر.

كرريه مرتين أسبوعيا، ويمكنك تجربته بعد الماسك السابق.



ماسك زيت الزيتون وزيت جوز الهند والغليسرين

زيت الزيتون وزيت جوز الهند





- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة غليسرين

ضعي المكونات مع بعضها، ثم على بشرة يديك.

اتركي الخليط على بشرتك، ويمكنك النوم به.

كرري الماسك 3 مرات اسبوعيا، لضمان الحصول على بشرة يدين ناعمة، كما أنه يحمي أظافرك أيضا من التقصف.

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