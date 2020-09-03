زيت إكليل الجبل للأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - تحرص كل النساء على الاهتمام بأدق التفاصيل التي يمكن أن تزيد من جمال المرأة وجاذبيتها، ولحفاظهن على أظافرهن وعدم وجود مشاكل صحية بها وجمالها نقدم لكِ -عزيزتي- عدة فوائد تخدم أظافرك، باستخدامك لـ زيت إكليل الجبل، الذي يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا وأخرى مضادة للفطريات، إضافة إلى دوره في تنشيط الدورة الدموية في المنطقة المحيطة بالأظافر، ويُعتبر مقويَ أظافر طبيعيًّا يمكنك باستعماله توديع الأظافر الصناعية والحفاظ على جمال أظافرك.



ما هي عشبة إكليل الجبل؟

عشبة إكليل الجبل



إكليل الجبل نبات خشبي معمّر دائم الخضرة له رائحة تشبه رائحة الصنوبر وأوراق إبرية ضيقة، يصل ارتفاع عشبتها إلى حوالي 3 أقدام، وتحتوي على زهور بيضاء أو زهرية، وتتحول إلى أزهار نيلية في فصل الصيف، ويعود أصلها لمنطقة حوض البحر المتوسط، وتُعتبر من النباتات التي لا تقاوِم البرد وتحتاج إلى مكان مشمس غير معرَّض للتيارات الهوائية، ويمكن ترك العشبة في الأقاليم المعتدلة.

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خلطة زيت جوز الهند وإكليل الجبل

زيت جوز الهند وإكليل الجبل





لوصفة بسيطة يمكنك تقوية أظافرك بها وحمايتها من التكسُّر والهشاشة، ضعي أربع قطرات من زيت إكليل الجبل وربع كوب من العسل مع ربع كوب من زيت جوز الهند في جهاز الميكروويف لمدة عشرين ثانية، ثم انقعي أظافرك في الخليط لمدة ١٥ دقيقة، وكرري تطبيق هذه الخلطة ليوم أو يومين في الأسبوع لنتيجة أفضل وأكثر فعالية.



خلطه زيت إكليل الجبل والعسل

زيت إكليل الجبل



تُعد هذه الوصفة من أكثر الطرق الطبيعية الفعالة لتقوية الأظافر وتطويلها، وتساعد أيضًا على منع إصابة الأظافر بالالتهابات أو الفطريات المتنوعة، ولتطبيقها قومي بنقع الأظافر في وعاء الماء الدافئ لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة، وبعد ذلك قومي بتسخين خليط المقادير المتساوية من زيت إكليل الجبل والعسل وزيت جوز الهند على نار هادئة لمدة لا تزيد عن دقيقتين، وضعي الخليط في وعاء عميق آخر، ثم ضعي أظافرك به لمدة 20 دقيقة، وبعدها قومي بفَرْك الأظافر وتدليك اليدين بالماسك، ثم اغسلي الأظافر بالماء البادر وجففيها جيدًا، ويمكنك ترطيب الأظافر والجلد المحيط بها بزيت الياسمين وارتداء الجوارب المطاطية لمدة 30 دقيقة، ثم خلعها وترطيب الأظافر بقطرات قليلة من زيت إكليل الجبل، لتمنحي أظافرك مظهرًا أكثر جمالًا ونتيجة أسرع، ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع؛ للحفاظ على صحة وقوة الأظافر على الدوام.

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