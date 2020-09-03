سكراب للجسم للبشرة الحساسة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - تلجأ الكثير من السيدات إلى تقشير الجسم بسكراب يتناول أنواع مختلفة من المنتجات، بهدف تعزيز صحة البشرة ومظهرها.

ووفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، يمكن أن يجعل التقشير بشرتك تبدو أكثر إشراقًا لأنه يزيل الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة، كما يمكن أن يحفز إنتاج الكولاجين، مما قد يساعد البشرة على البقاء مشدودة ومتألقة،.

من الأفضل عدم استخدام مقشر الجسم على البشرة كل يوم، ويفضل تقشير البشرة مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا، لأن الإفراط في تقشير البشرة قد يؤدي إلى تركها جافة وحساسة ومتهيجة.

إذا كانت بشرتك جافة وحساسة، قد ترغب في تقشيرها مرة واحدة فقط في الأسبوع، وإذا كنت تعاني من مرض جلدي، فيجب مراجعة طبيب الأمراض الجلدية، لاستشارته في الأمر.

وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على عدة وصفات لسكراب للجسم للبشرة الحساسة، يمكنك أن تستعيني بما يناسبك من بينها، لبشرة مشرقة وجذابة.

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سكراب القهوة

سكراب القهوة



هناك بعض الأدلة العلمية على أن الكافيين قد يساعد في تقليل ظهور السيلوليت، ولا تزال القهوة مكونًا شائعًا للعديد من مقشرات الجسم، فالحبيبات الصغيرة لطيفة على الجلد، وفعالة في إزالة الخلايا الميتة من سطح الجلد.

المكونات: نصف كوب من القهوة المطحونة، ملعقتين كبيرتين من الماء الساخن، وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الدافئ.

طريقة التجهيز: قومي بإضافة القهوة المطحونة إلى الماء الساخن وزيت جوز الهند في وعاء، وامزجيهم جيدا بالملعقة، حتى تحصلين على قوام مناسب، ثم ضعي الخليط على بشرتك، ودلكيه برفق شديد، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

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سكراب السكر البني

سكراب السكر البني



يعد السكر البني مكونا غير مكلف، ويمكن الوصول إليه، ويلعب دورا كبيرا في تقشير البشرة، كما أنه لطيف على الجلد من ملح البحر، وهذا يجعله مكونًا مثاليًا للبشرة الحساسة.

المكونات: نصف كوب من السكر البني، نصف كوب من زيت الزيتون.

طريقة التجهيز: قومي بمزج السكر البني والزيت في وعاء، واخلطيهما جيدا، ويمكنك إضافة قطرة أو قطرتين من زيت عطري مفضل لديك للخليط.



سكراب السكر بالشاي الأخضر

سكراب السكر بالشاي الأخضر



يعد الشاي الأخضر من المنتجات الغنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، التي تفيد البشرة جيدا، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2013؛ قد تكون مستحضرات التجميل التي تحتوي على الشاي الأخضر قادرة على تقليل الضرر الذي يلحق بالجلد بسبب أضرار أشعة الشمس.

المكونات: 2 كيس شاي أخضر، ونصف كوب من الماء الساخن، وكوب من السكر البني، وربع كوب زيت جوز هند مذاب.

طريقة التجهيز: ضعي أكياس الشاي في الماء الساخن، واتركيهم حتى يبردوا، ثم قومي بإضافة السكر البني، وزيت جوز الهند، واخلطي كافة المكونات جيدا، ثم ضعي الخليط على بشرتك، ودلكيه بلطف شديد وبحركة دائرية، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

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