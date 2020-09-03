جديد جداَ : عشبة الكثيرة للشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - الشعر الصحي والجميل، يعكس مظهراً جذّاباً وساحراً للمرأة. وللحفاظ على صحته ولمعانه لا بدّ من العناية به واستخدام الأقنعة الخاصة التي تُعنى بهذه الغاية. ولعلّ أفضلها العلاجات الطبيعية الغنية بخصائص مفيدة وآمنة للشعر بعيداً عن تلك المستحضرات التجميلية التي تحتوي بمكوناتها على مواد قد تُسبّب الحساسية. لذلك، اختار لك "الخليج 365.نت" عشبة الكثيرة لعلاج جميع مشكلات الشعر والعناية به.



عشبة الكثيرة للعناية بالشعر

عشبة الكثيرة للعناية بالشعر

إليك، أقوى خلطات العشبة الكثيرة للعناية بالشعر والحفاظ على صحته ولمعانه:



خلطة عشبة الكثيرة لتكثيف الشعر وتقوية بصيلاته ومنع تساقطه

خلطة عشبة الكثيرة للعناية بالشعر

المُكوِّنات:

القليل من عشبة الكثيرة

ماء دافىء

طريقة الاستخدام:

يتم نقع عشبة الكثيرة في الماء الدافئ لمدة 24 ساعة، ثم تُخلط في الخلاط مع قليل من الماء الذي يوضع بشكل تدريجي للحصول على قوام كريمي، وبعد ذلك يتم توزيع المزيج على فروة الرأس، ووضعها من جذور الشعر وحتى أطرافه، ويُترك المزيج لمدة ساعة كاملة قبل أن يُغسل الشعر، وتُستخدم هذه الخلطة مرتان في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج، وأمّا إذا كان الشعر من النوع الجافّ فيفضّل إستخدام زيت الزيتون مع الكثيرة حتى لا يصبح الشعر خشناً.



خلطة عشبة الكثيرة لتطويل الشعر

عشبة الكثيرة لتطويل الشعر

المُكوِّنات:

قطع الكثيرة الصلبة.

ملعقة واحدة من الريحان المطحون.

ملعقة ونصف من السدر المطحون.

بيضة واحدة.

كأس ماء مغلي.

طريقة الاستخدام:

تُترك قطع الكثيرة الصلبة في الماء المغلي لمدة 24 ساعة، ثم توضع مع الماء في الخلاط، وتُخفق معها بيضة واحدة في الخلاط لمدة خمس دقائق، ثم يُضاف إليها الريحان المطحون والسدر المطحون حتى يُصبح المزيج سميكاً، ويُضاف القليل من الماء إلى المزيج كي يصبح سائلاً، ويُوضع هذا المزيج على فروة الرأس لمدة 5 ساعات، ويتم فرده من جذور الشعر وحتى أطرافه، ثم يُغسل الشعر بالماء والشامبو ويُجفف، وللحصول على أفضل النتائج في إطالة الشعر يتم استخدام هذا الخليط مرتين في الأسبوع.

فوائد عشبة الكثيرة للشعر:

فوائد عشبة الكثيرة للشعر

لعشبة الكثيرة مفعول سحري في علاج مشكلات الشعر، ومن أبرز فوائدها للشعر:

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تُساعد على تكثيف الشعر، وتحمي من الصلع.

تُطيل الشعر وتمنحه لمعاناً طبيعياً.

تمنع تساقط الشعر من خلال تقوية بصيلاته وحمايته من التقصف والجفاف.

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عشبة الكثيرة في سطور

عشبة الكثيرة وخصائصها

عشبة الكثيرة هي مادّة مستخرجة من نبات عشبيّ يعيش في المناطق الجبليّة، وينمو هذا النبات في سوريا، والعراق، وإيران، وتركيا، وتستخرج عن طريق جرح فرع الشجرة ليخرج منها السائل ثم يُترك ليصبح صلباً ويتحوّل إلى قطع صلبة وذات لون عظمي، وتدخل في صناعة العديد من الأدوية الخاصة بالبشرة والشعر وغيرها.

لا تحتوي عشبة الكثيرة على أي نوع من الزيوت عند تصلبها، لذلك فإنَّ الزيت الموجود بها يُستخرج قبل تصلب السائل، وتظهر المادة بلونين الأبيض والبني.

عشبة الكثيرة نوعان:

عشبة الكثيرة تأتي على شكل أظافر، ولونها شفاف مائل إلى الأصفر، وهي ما يُستخدم في أغراض التجميل والعناية بالشعر.

عشبة الكثيرة التي تأتي على شكل اللبان، ولونها مائل إلى البني، وهي لا تتناسب للأغراض التجميلية، ولا تفيد في هذه الناحية.



نصائح للعناية بالشعر

طرق العناية بالشعر والحفاظ على صحته

جمال الشعر هو تتمة لجمال البشرة، فبقدر ما يجب الإهتمام بصحة وتغذية وجمال البشرة، علينا أيضاً أن نولي الإهتمام اللازم بالشعر وصحته، من خلال العناية الأسبوعية بماسك العناية بالشعر وطريقة تطبيقه بالطرق الصحيحة من خلال الخطوات الآتية:

يكمن سر الماسك المفيد للشعر بشطفه جيداً للتخلّص من آثار المكوّنات المتبقية على الشعر، ذلك إن ترك مخلّفات من الماسك على الشعر سوف يؤدي إلى إثقاله وفقدانه لحيويته.

إذا كنتي على عجلة من أمركِ صباحاً، طبّقي الماسك على الشعر بشكل كامل ثم ربط الشعر وتغطيته ثم النوم، وفي الصباح يتم غسل الشعر بالشكل الطبيعي.

إذا كنتِ تعانين من مشكلة الشعر التالف، من الأفضل أن تطبّقي عليه الماسك قبل الشامبو. ولكن بما أن العناصر الفعّالة الموجودة في الماسك تحتاج إلى الماء للوصول إلى عمق الشعر، يُنصح برشّ الشعر قليلاً بعبوة رذّاذة تحتوي على الماء قبل تطبيق القناع على الشعر والانتظار على الأقل لمدة نصف ساعة قبل غسل الشعر.

تجنبي الخلط بين الكونديشنر والماسك؛ يُستعمل الكونديشنر كوسيلة لتسهيل تسريح الشعر وفكّ تشابكه، وليس كوسيلة عناية، وهذا يعني أنه لا يعالج مشاكل الشعر، وهويُطبّق فقط على طول الشعر وأطرافه، أما الماسك فدوره مغذٍّ ومعالج للمشاكل التي يمكن أن يعاني منها الشعر.

من الأخطاء الشائعة التي نرتكبها هو استعمال ماسك العناية بالشعر على طريقة الكونديشنر، أي أن تغسليه مباشرةً بعد وضعه على الشعر، ففي هذه الحالة لن تستفيدي سوى من الخصائص المليّنة للماسك دون الحصول على مفعوله المغذي الذي يحتاج إلى وقت.

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